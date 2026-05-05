Esposa de Pedro Aquino anuncia su separación tras ampay con otra mujer: "Merecemos más"

La relación entre Pedro Aquino y Katherine Fernández quedó en el centro de la atención tras un ampay que mostraría al jugador ingresando a la vivienda de Raiza Martínez el 28 de abril. Las imágenes generaron una fuerte reacción y llevaron a su esposa a pronunciarse con una drástica decisión sobre su relación.

Esposa de Pedro Aquino anuncia su separación

Mediante un comunicado público, Katherine Fernández informó que ha decidido poner fin a su relación con Pedro Aquino tras la controversia generada por el ampay. En su pronunciamiento, explicó que esta decisión responde a la necesidad de proteger su bienestar personal y el de su entorno familiar.

"En relación con los recientes hechos recientemente difundidos en un programa de televisión respecto a la conducta de mi cónyuge, comunico haber tomado la decisión de separarme, en resguardo del bienestar de mi familia y del mío propio", expresó.

Asimismo, dejó en claro que el proceso será manejado de manera privada, solicitando respeto por la situación que atraviesa. La esposa del futbolista enfatizó que se trata de un momento delicado que requiere discreción.

"Dicha situación, de profundo impacto personal, será abordada en el ámbito privado, con la reserva y discreción que corresponde. En ese sentido agradezco su comprensión y solicito que se respete el contenido del presente comunicado y el proceso por el que estamos atravesando", añadió.

Antes de finalizar su mensaje, Katherine Fernández incluyó una reflexión que generó diversas reacciones en redes sociales. En ella, hizo un llamado a la dignidad y al respeto propio, dirigiéndose especialmente a mujeres que se involucran con hombres comprometidos.

"Y a las mujeres que sabiendo que se involucran con un hombre casado eligiendo ese camino: de verdad creo que merecemos más. Merecemos valorarnos, hacernos respetar y no prestarnos a situaciones que nos quitan dignidad. Como mujer me duele verlas caer en ese hoyo porque juntas somos más. Gracias por leer y entender", concluyó.

Katherine Fernández, esposa de Pedro Aquino, emitió un comunicado en redes sociales.

Pedro Aquino guarda silencio y restringe sus redes

Tras la difusión del ampay y el comunicado de su esposa, Pedro Aquino ha optado por mantener silencio público. El futbolista no ha emitido declaraciones sobre lo ocurrido, pero sí ha tomado medidas en sus plataformas digitales.

En su cuenta oficial de Instagram, el jugador decidió desactivar los comentarios en todas sus publicaciones, limitando así la interacción con sus seguidores en medio de la polémica. Esta acción ha sido interpretada como un intento de evitar críticas y mensajes relacionados con el escándalo.

A pesar de ello, el perfil del deportista aún conserva diversas fotografías familiares junto a Katherine Fernández, donde se evidencian momentos compartidos en fechas especiales. En contraste, la esposa del futbolista habría eliminado de sus redes sociales las imágenes en las que aparecía junto a él, marcando una clara distancia tras la controversia.

Esposa de Pedro Aquino borra fotos con él de sus redes sociales.

La decisión de Katherine Fernández de hacer pública su separación de Pedro Aquino evidencia el impacto que pueden tener las exposiciones mediáticas en la vida privada de las figuras públicas. Con un mensaje firme, la aún esposa del futbolista dejó clara su postura y priorizó su tranquilidad y la de su familia.