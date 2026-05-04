Austin Palao se luce cariñoso con modelo internacional y genera revuelo en redes: "Nada que ver con sus ex"

Austin Palao vuelve a ser noticia tras ser vinculado con una modelo internacional, en lo que sería un nuevo capítulo en su vida sentimental. Después de más de un año soltero, el cantante urbano fue captado en actitudes cariñosas con quien sería su posible nueva pareja, lo que ha despertado rumores de romance.

Austin Palao aparece junto a modelo

En los últimos meses, Austin Palao venía disfrutando de su soltería, aunque en su momento fue vinculado a Vania Bludau durante la boda de su hermano Said Palao con Alejandra Baigorria. Sin embargo, esa etapa habría quedado atrás, ya que ahora estaría iniciando un nuevo acercamiento sentimental.

Hace unos días, durante la competencia Ironman 70.3 en Lima, donde participó su hermano, el cantante de música urbana fue visto en actitud cercana con una joven de cabello rubio. El exchico reality de 'EEG' asistió al evento para apoyar a Palao, quien completó un exigente recorrido de 90 kilómetros de ciclismo entre el Callao y Chorrillos.

Las imágenes difundidas por el portal Instarándula generaron comentarios en redes sociales, donde se aprecia a Austin Palao abrazando a la joven, con quien incluso habría compartido un viaje al interior del país. Aunque el cantante no ha confirmado la relación, usuarios la identificaron como Lainey Floeck, una modelo internacional.

Redes explotan por la presunta nueva pareja de Austin Palao

Usuarios en redes sociales no tardaron en reaccionar a la presunta nueva pareja de Austin Palao, resaltando su belleza y comentando su perfil en plataformas digitales. De acuerdo con su cuenta de Instagram, Lainey Floeck es originaria de Panamá, aunque estaría residiendo en Miami

Asimismo, algunos internautas comentaron que habrían visto a Austin Palao junto a la joven en distintas ocasiones, lo que reforzó las especulaciones sobre un posible vínculo entre ambos.

"Fui a su perfil, es preciosa y andan por Cuzco", "Vi su perfil en Instagram de la chica y no se parece nada a sus ex, nada que ver, ella tiene otro perfil. Es natural, dulce, muy bella", "Lo vi en Barranco con una chica caminando abrazados, se parece a ella", "Esa chica es bien top en Panamá y USA", fueron algunos de los comentarios registrados en la plataforma.

En conclusión, Austin Palao vuelve a estar en el centro de la atención mediática tras ser vinculado a la modelo internacional Lainey Floeck, lo que ha generado rumores sobre un posible nuevo romance. Aunque no ha confirmado la relación, las imágenes y comentarios en redes han reforzado las especulaciones en torno a su vida sentimental.