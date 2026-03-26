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¿Lo perdonó?

Alejandra Baigorria junto a Said Palao pese a escándalo por despedida de soltero en Colombia: "Estamos casados"

Alejandra Baigorria y Said Palao reaparecen juntos tras polémico ampay y la empresaria se pronunció sobre el estado actual de su relación.

Alejandra Baigorria y Said Palao fueron captados juntos en medio de polémica.
Alejandra Baigorria y Said Palao fueron captados juntos en medio de polémica. (Composición Karibeña)
26/03/2026

Alejandra Baigorria y Said Palao atraviesan una fuerte crisis en su matrimonio tras el sonado ampay en Argentina. No obstante, recientes imágenes de ambos juntos han reavivado las especulaciones sobre un posible perdón por parte de la empresaria de Gamarra. 

Alejandra Baigorria y Said Palao juntos otra vez pese a rumores de infidelidad

Este jueves 26 de marzo, el programa 'Amor y fuego' difundió imágenes en las que se observa a Said Palao salir apresuradamente de la peluquería de su aún esposa Alejandra Baigorria, aparentemente evitando a las cámaras. 

Distinta fue la reacción de Alejandra Baigorria, quien sí se detuvo para responder a la reportera que le consultó por la presencia del chico reality. Al respecto, restó importancia a la situación y recordó el vínculo que los une.

"Obviamente estamos casados, hay muchas cosas que tenemos y todo será un proceso. Ya las cosas se darán como se tiene que dar, chicos", declaró.

Por otro lado, Alejandra Baigorria prefirió no profundizar cuando fue consultada sobre las declaraciones de Onelia Molina, quien dejó entrever una presunta infidelidad de Said durante su despedida de soltero en Colombia.

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"Chicos, solo les digo que investiguen un poquito más y nada, miren el tiktok y se darán cuenta de cómo han sido las cosas. Los quiero un montón, son a los únicos que les contesto, les mando un beso y espero que respeten eso", concluyó. 

Alejandra Baigorria pagaría por pruebas de la infidelidad

Onelia Molina reveló en el programa 'Magaly TV, la firme' que Alejandra Baigorria estaría atravesando una crisis en su matrimonio con Said Palao. Según indicó, la empresaria incluso estaría dispuesta a pagar una fuerte suma de dinero para obtener pruebas que confirmen una infidelidad durante el famoso viaje a Argentina.

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"Está desesperada, quiere una prueba... quiere ver beso, imágenes fuertes. Ella paga lo que sea", aseguró la expareja de Mario Irivarren.

Asimismo, señaló que lo sucedido en Argentina no habría sido un hecho aislado, ya que el mismo grupo integrado por Mario Irivarren y Said Palao también realizó un viaje a Colombia, donde, según indicó, habrían estado involucrados con otras mujeres.

De esta manera, mientras crecen los rumores de infidelidad, Alejandra Baigorria ha optado por manejar la situación en privado. Pese a la polémica, las recientes imágenes confirman que continúa en contacto con Said Palao, lo que deja en evidencia que su vínculo aún no está completamente roto.

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