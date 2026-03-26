Mario Irivarren regresa a Lima tras infidelidad a Onelia Molina y le gritan: "Yo creo en ti"

Mario Irivarren regresó al Perú tras permanecer algunos días en el extranjero, luego de que el programa 'Magaly TV: La firme' lo captara en actitudes cariñosas con otras jóvenes durante una despedida de soltero en Argentina.

Mario Irivarren volvió a Lima tras ampay en Argentina

Tras permanecer algunos días en Colombia y luego del fin de su relación con Onelia Molina, Mario Irivarren volvió a Lima, donde fue esperado por algunos medios de comunicación.

El portal Instarándula difundió este jueves 26 de marzo las primeras imágenes del chico reality saliendo del Nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, mientras era grabado por cámaras y llamaba la atención de las personas a su alrededor. Uno de los momentos que más destacó fue el comentario que recibió de un transeúnte.

"Mario, yo creo en ti. Soy tu hincha. Mi sensei", gritó un hombre, provocando la risa de quien registraba el momento.

La llegada de Mario Irivarren se produce en medio de nuevas revelaciones, luego de que Onelia Molina señalara que él, junto a Said Palao, Patricio Parodi, Austin Palao y Diego Rodríguez, viajaron a Colombia para una despedida de soltero en el que también hubo mujeres.

Mario Irivarren llegó de Colombia

Onelia Molina revela detalles de viaje a Colombia

Onelia Molina conversó con un reportero de Magaly y no dudó en revelar detalles sobre un viaje que Mario Irivarren habría realizado junto a su grupo de amigos a Colombia para la despedida de soltero de Said Palao. Según la chica reality, también hubo mujeres vinculadas.

"Yo tengo el nombre de las chicas de Medellín. Son literal, chicas de compañía... en Medellín tuvieron todas sus cosas, todos sus temas, lo mismo en un Airbnb", declaró.

Asimismo, Onelia Molina dejó en claro que no desea retomar ningún vínculo con el deportista y fue tajante al referirse a su expareja.

"Yo en realidad no voy a volver con mi relación... es más yo le tengo un asco a esa persona, a Mario. Yo con Mario no quiero saber nada y mientras más lejos mejor. Es más si lo hacen mie*** mejor", dijo.

De esta manera, Mario Irivarren vuelve a estar en el centro de la atención mediática tras la polémica, enfrentando las consecuencias de sus actos ante la opinión pública. Mientras tanto, Onelia Molina ha optado por tomar distancia y dejar en claro su postura frente a lo ocurrido. Todo apunta a que ambos seguirán caminos separados en medio de la controversia.