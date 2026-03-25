Tammy Parra habría roto con Diego Rodríguez tras ver videos de despedida de Said Palao en Colombia

Nuevos detalles sobre la despedida de soltero de Said Palao en Colombia han salido a la luz en "Magaly TV La Firme" y ahora involucran directamente a Tammy Parra y Diego Rodríguez. Según lo revelado en televisión, la influencer habría terminado su relación tras descubrir videos comprometedores en el lugar.

¿Despedida de Said Palao en Colombia causó el fin de una relación?

El escándalo por el ampay en Argentina sigue creciendo y ahora suma un nuevo capítulo: la despedida de soltero de Said Palao en Colombia. Según lo revelado en "Magaly TV La Firme", la influencer Tammy Parra habría decidido terminar su relación con Diego Rodríguez tras encontrar videos comprometedores en aquella ocasión.

Todo salió a la luz luego de las declaraciones de Onelia Molina, quien aseguró que la mexicana tenía pruebas claras de lo ocurrido en ese viaje. La información rápidamente generó revuelo en redes y volvió a poner el tema en boca de todos.

"Ella encontró en el iPad de Diego Rodríguez. Ella tenía la forma de abrir... porque tenía la contraseña y lo abrió y se enteró de todo y vio videos y vio todo y por eso le termina a Diego Rodríguez", explicó Magaly Medina en el programa.

Según lo contado, Tammy no se enteró por comentarios o rumores, sino que accedió directamente al iPad de su entonces pareja. Ahí habría encontrado todo lo que necesitaba ver para tomar una decisión definitiva. Además, se mencionó que el ampay de Argentina no sería un caso aislado. Según el mismo relato, algo similar habría ocurrido en otro viaje a Colombia.

"Por eso esta chica... tiene todo, las pruebas necesarias", señaló la 'Urraca', dejando en claro que el caso estaría respaldado con evidencia. "Dice Onelia que es su amiga y la llamó a raíz de esto (ampay en Argentina) y le dijo: 'Mira, mamita, también esto pasó en la despedida de soltero cuando ellos se fueron a Medellín'", añadió.

Otro punto que llamó la atención fue cómo describieron el famoso viaje. Según lo dicho en el programa, no habría sido una despedida común entre amigos. Estas palabras dejaron entrever que lo que pasó en Colombia habría sido mucho más intenso de lo que se pensaba.

"Este viaje de la despedida de Said no fue un viaje santurrón... no fue una despedida de que vamos a una ciudad bonita, vamos a salir por la noche a tomar entre cuatro o seis amigos", comentó Magaly Medina.

Onelia revela lo que le contó Tammy

Onelia Molina también contó que fue la propia Tammy quien le habló de lo ocurrido. Incluso compartió detalles que han generado aún más polémica. Además, explicó cómo la influencer pudo acceder a ese material.

"Tammy, la ex de Diego Rodríguez, que es mi amiga, me dijo: 'Pucha, bebé, yo no te dije nada, ellos llevaron a estas chicas al Airbnb jueves y viernes'", reveló. "Yo tenía ID de Ipad de Diego y guardaba esos videos", habría dicho Tammy, dejando claro que tenía acceso directo a la información.

Onelia sorprendió al asegurar quiénes eran las chicas que estuvieron con ellos. Señaló que antes ya había escuchado comentarios alrededor de ese grupo de amigos.

"Yo tengo el nombre de las chicas de Medellín. Son literal chicas de compañía... en Medellín estuvieron todas sus cosas... lo mismo en un Airbnb", contó la ex de Mario Irivarren." A mí ya me habían dicho esto... ahora la chica dice que si supieran que en Medellín se portaron peor, que Said hizo de las suyas como siempre", afirmó Onelia.

Esto ha generado más dudas. Deja abierta la posibilidad de que existan más detalles que aún no se han mostrado.

En conclusión, la ruptura entre Tammy Parra y Diego Rodríguez habría sido causada por lo que ella descubrió en videos en la despedida de Said Palao en Colombia, según contó Onelia Molina. Aunque las pruebas no se han hecho públicas, las declaraciones han encendido la polémica. Todo indica que esta historia aún no termina y podría traer más revelaciones en los próximos días.