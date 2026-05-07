Magaly aconseja a Melissa Klug tras rumores de separación con Jesús Barco: "Lo mejor es alejarse"

Jesús Barco y Melissa Klug han despertado las alertas sobre una posible separación, luego de que el futbolista pidiera disculpas a su familia y la empresaria compartiera mensajes que darían a entender que atraviesa un mal momento. En medio de estas especulaciones, Magaly Medina aconsejó a Klug alejarse de una relación que, según su opinión, no le estaría dando frutos.

Magaly Medina y su mensaje a Melissa Klug

Durante su programa 'Magaly TV: La Firme', Magaly Medina se refirió a los mensajes que Melissa Klug compartió en su cuenta de TikTok, esto luego de que el padre de su hija publicara un extenso comunicado en el que confesaba atravesar una depresión y pedía disculpas a su familia por los errores cometidos.

Entre las publicaciones de la empresaria chalaca se leyeron frases como: "Me rompiste el corazón sin saber que yo le pedí a Dios que te hiciera mejor hombre" y "No reclames nada, observa, decepciónate y aléjate", los cuales generaron diversas interpretaciones en redes sociales.

Frente a ello, la conductora no dudó en aconsejar a Klug, señalando que debería ser coherente con lo que comparte en redes. En ese sentido, le recomendó reflexionar sobre su situación sentimental y tomar una decisión si considera que está sosteniendo la relación sola.

"Pero hazlo, pues, Melissa. Si eso ya es tóxico, si ves que no avanza, si ves que tú tienes que estar jalando el carro sola. El hombre no funciona por sí mismo, no ves futuro con él, lo mejor es a veces alejarse", expresó.

Asimismo, Magaly Medina añadió que podría tratarse de un tema de madurez emocional por parte de Jesús Barco, recomendando a la empresaria no prolongar una situación que podría afectarla.

"Es un chico que necesita crecer, los hombres tardan en tener madurez emocional. Ella ya es una mujer que ha vivido, tiene hijos grandes, ha pasado decepciones y perder el tiempo con alguien cuya madurez le tardará en llegar, la vida es una. Los momentos que estás sufriendo nadie te los va a devolver", sostuvo.

Jesús Barco pide perdón a su familia

A través de sus redes, Jesús Barco compartió una fotografía en la que aparece solo junto a un extenso mensaje, donde reconoció haber cometido errores que afectaron a su familia y pidió disculpas públicamente.

"He causado muchas heridas a todos que me rompieron por completo por dentro y que no logro sanar y salir adelante, fallé me equivoqué y no me alcanzará la vida para pedirle perdón familia, entiendan algo la depresión no siempre se ve y se sabe esconder bajo muchas formas, yo sé que esto es de momento, solo necesito tiempo y saber encontrar muchas respuestas que hoy no las tengo", añade.

En conclusión, Magaly Medina aconsejó a Melissa Klug que evalúe su relación con Jesús Barco y priorice su bienestar emocional, dejando entrever que, si la situación no mejora, lo más conveniente sería dar un paso al costado.