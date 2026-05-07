Melissa Klug conmueve con promesa a su hija tras rumores de separación con Barco: "Pase lo que pase"

Jesús Barco encendió las alarmas sobre una posible crisis con Melissa Klug luego de publicar un inesperado mensaje en el que pedía perdón a su familia y, especialmente, a su hija. Tras generar una ola de especulaciones, la empresaria también llamó la atención al compartir un emotivo mensaje dedicado a la menor.
El sentido mensaje de Melissa Klug a su pequeña
Jesús Barco y Melissa Klug mantienen una relación desde hace seis años marcada por varias crisis. Meses atrás, el futbolista fue captado en una reunión acompañado de mujeres, situación que generó tensión en su relación. Sin embargo, ambos lograron superar ese episodio, aunque ahora atravesarían nuevamente un momento complicado.
Luego del mensaje que compartió Jesús, Melissa Klug reapareció en redes con una emotiva publicación dedicada a su hija tras una actuación por el Día de la Madre. En las imágenes se les ve abrazadas y compartiendo distintos momentos juntas. Además, llamó la atención que el jugador no apareciera en las fotos ni reaccionara al post.
"Verte sonreír y bailar con tanta felicidad, mi pequeña Cayetana, fue como abrazar mi corazón. Eres la luz más bonita de mis días, mi última bebé, mi orgullo infinito. Hoy te vi actuar y entendí que naciste para brillar, y yo nací para amarte toda la vida", escribió Melissa Klug.
La 'Blanca de Chucuito' también dedicó unas sentidas palabras prometiéndole a su hija que siempre permanecerán unidas y agradeciéndole por convertirse en su soporte emocional, mensaje que muchos usuarios interpretaron como una posible indirecta sobre la situación que estaría viviendo actualmente con Jesús Barco.
"Y pase lo que pase, siempre estaremos juntas. Nunca soltaré tu mano y, mientras yo viva, jamás te faltará amor, cuidado ni un abrazo donde refugiarte. Te amo, mi pequeño amor. Gracias por ser mi curita, que me sana alegrándome la vida", agregó.
El mensaje de Jesús Barco
A través de su cuenta de Instagram, Jesús Barco compartió una fotografía en la que aparece solo junto a un extenso mensaje, donde reconoció haber cometido errores que afectaron a su familia y pidió disculpas públicamente.
"He causado muchas heridas a todos que me rompieron por completo por dentro y que no logro sanar y salir adelante, fallé me equivoqué y no me alcanzará la vida para pedirle perdón familia, entiendan algo la depresión no siempre se ve y se sabe esconder bajo muchas formas, yo sé que esto es de momento, solo necesito tiempo y saber encontrar muchas respuestas que hoy no las tengo", añade.
Asimismo, el pelotero dedicó unas sentidas palabras a la hija que tiene con Melissa Klug, a quien le pidió perdón y le reafirmó el amor que siente por ella. Estas declaraciones avivaron las especulaciones sobre una posible nueva separación con la empresaria.
"Por último, hija de mi vida perdóname por todo. No dudes que papá te ama y te amaré siempre y que me voy a recuperar, yo quise tener una hija para darle lo mejor y seas feliz siempre y te prometo aunque me cueste el mundo te lo cumpliré. Te amo mi bebé, nuevamente perdón familia por todo", finalizó.
En conclusión, las recientes publicaciones de Jesús Barco y Melissa Klug han despertado rumores sobre una posible separación. Mientras el futbolista pidió perdón públicamente a su familia, la empresaria compartió un emotivo mensaje dedicado a su hija, afirmando que es su refugio en medio del complicado momento que estaría atravesando.