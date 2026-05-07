Kevin Díaz responde fuerte a Said Palao tras broma con Onelia Molina: "Y tú reza para que te perdonen"

El set de "Esto es Guerra" volvió a encenderse con un fuerte cruce entre Kevin Díaz y Said Palao. Todo empezó como una broma por una lesión, pero terminó con una indirecta hacia la situación sentimental del esposo de Alejandra Baigorria que dejó sorprendidos a varios en el programa.

Kevin Díaz lanza dardo a Said Palao tras broma con Onelia

El cruce entre Said Palao y Kevin Díaz encendió el set de "Esto es Guerra". Todo empezó cuando Kevin intentó bromear sobre la lesión de Said, sin imaginar que el esposo de Alejandra Baigorria le respondería con una indirecta sobre Onelia Molina.

El momento ocurrió mientras Said cuestionaba a Pancho Rodríguez por haber ido a jugar pádel pese a tener descanso médico. Fue ahí cuando Kevin agarró el micrófono y soltó su comentario cuestionando la lesión de Palao por participar en un Ironman 70.3, una competencia de triatlón de media distancia.

Said no se quedó callado y le lanzó una broma directa a Kevin, recordando los rumores que lo vinculan con Onelia Molina. Sin embargo, Kevin no se quedó atrás y respondió con un dardo que muchos relacionaron con la situación sentimental de Said.

"Yo lo que creo es que a Pancho lo curó el mismo santo que lo curó a Said", dijo el combatiente. "¿Cómo se llama ese santo? Yo creo que te deberias encomendar a ese santo para que Onelia Molina también te haga caso. Hace milagros", exclamó Said. "Y a ti también para que te perdonen también", arremetió Kevin Díaz en aparente referencia a su relación con Alejandra Baigorria.

Tras el comentario, Said pareció no entender lo que dijo Kevin por los gritos del público. Katia Palma intentó calmar el momento.

"¿Qué dijo?", preguntó el guerrero tras los gritos del público. "Ya no, horrible tu comentario. Tranquilo, Said, tú respira", señaló Katia Palma.

Luego, en entrevista con "Más Espectáculos", Kevin fue consultado por su respuesta. El combatiente tomó el momento con humor y dejó entrever que Said recién podría enterarse al ver la repetición.

"Creo que no escuchó a Said cuando dijiste que también le rece para que lo perdonen", comentó la reportera. "Jajaja, sí yo creo que no escuchó. Debe ser por el eco que se hace, pero normal, ya después ahí lo verá en la repetición jajajaja", mencionó Kevin Díaz.

Onelia Molina y Kevin evitan entrar en polémicas

Por su parte, Onelia Molina prefirió no darle mayor importancia al comentario de Said. La guerrera aseguró que no quiere entrar en dimes y diretes con él. La modelo también aclaró que su cercanía con Kevin no tiene nada de malo.

"Eh, creo que de un tiempo acá he decidido no hacer comentarios respecto a terceras personas, sobre todo a Said. Prefiero no entrar ni siquiera a la broma con él", dijo Onelia. "Pero no deja de ser mi amigo y lo quiero mucho y lo considero mucho y es un gran tipo", señaló.

Kevin también negó que haya algo más con Onelia y aseguró que solo son amigos. Finalmente, explicó por qué fueron vistos juntos en su carro.

"No, normal, me río, es un chiste. Pero ya pues tocará rezarle a ver si de repente me hace caso jajaja. No mentira, Onelia es mi amiga y la quiero un montón", dijo. "Entonces no tiene nada de malo que estemos entrenando y si me está pidiendo que la lleve a su a su casa, porque está sin el auto, y está cansada, viene de viaje, pues para eso estamos los amigos también", afirmó.

En conclusión, Kevin Díaz y Said Palao protagonizaron un fuerte cruce en "Esto es Guerra" que empezó como una broma, pero terminó con indirectas sobre Onelia Molina y Alejandra Baigorria. Aunque Kevin tomó el momento con humor, su respuesta no pasó desapercibida. Por su parte, Onelia y Kevin evitaron alimentar rumores y aclararon que solo son amigos.