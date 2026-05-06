Rosángela insiste en supuesta acusación de Melissa Loza a Karen Dejo: "No tengo por qué inventar"

Rosángela Espinoza volvió a encender la polémica en "Esto es Guerra" al reafirmar que no se arrepiente de haber revelado lo que, según ella, Melissa Loza habría dicho sobre Karen Dejo antes de una final del reality. La 'Chica Selfie' se mostró firme, aseguró que no tiene motivos para inventar una versión así y sostuvo que, tarde o temprano, la verdad termina saliendo a la luz.

Rosángela firme sobre supuesta acusación de Melissa a Karen

Rosángela Espinoza dejó claro que no se arrepiente de haber contado lo que, según ella, habría escuchado decir a Melissa Loza sobre Karen Dejo antes de una final del reality. La guerrera aseguró que no tiene motivos para inventar una situación así y que, tarde o temprano, la verdad termina saliendo a la luz.

"Yo dije: 'Yo no tengo por qué inventar' y siempre la verdad sale ganando. Entonces creo que les cambió el rostro, se veían tan sonrientes", señaló Rosángela Espinoza sobre Melissa y Karen.

La integrante de "Esto es Guerra" también recordó que Melissa Loza habría usado el tema de su título profesional para dejarla mal frente al público. Según Rosángela, su compañera habría querido hacerla ver como soberbia por mencionar que es titulada.

"Melissa al sacar mi título, al querer como que dejarme mal diciendo que soy una soberbia, porque dije que yo era titulada, que no estoy ejerciendo mi carrera. Lo dijo el día de hoy, que a mí el público no me quiere. O sea, ¿cuál es el afán de ella de querer que el público no me quiera?", agregó.

Con estas palabras, Rosángela dejó ver que el enfrentamiento entre ambas no solo viene por el tema de Karen Dejo, sino también por las críticas hacia su vida profesional. Rosángela también sostuvo que no fue la única que se enteró de lo que Melissa habría comentado sobre Karen. La 'Chica Selfie' aseguró que hubo más personas que escucharon lo ocurrido y hasta mencionó a la producción.

"Y ahora con esto obviamente no lo va a decir, pero sí lo dijo, que estaba mal, que se sentía mal en la final. Y aquí también el productor no me va a dejar mentir, el productor lo sabe, porque se escuchó, ella se encargó de hablar. No solamente me lo dijo a mí. Hay muchas personas que se enteraron de eso", afirmó.

La polémica empezó cuando Rosángela insinuó que Melissa Loza no habría querido compartir camerino con Karen Dejo por una supuesta conversación que habría escuchado antes de la final. Según la 'Chica selfie', Melissa habría asegurado que oyó a Karen hablando por teléfono con una persona desconocida.

De acuerdo con Rosángela, Karen presuntamente le habría pedido algo a esa persona para ganar la competencia. Lo llamativo, según ella, es que finalmente Karen terminó llevándose el triunfo, lo que habría generado la incomodidad de Melissa.

Melissa evita confirmar o negar

Durante el programa, Melissa Loza no quiso responder directamente si lo dicho por Rosángela era cierto o no. Sin embargo, sí reconoció que durante la final no se sintió bien físicamente.

"Yo no voy a hablar de brujería. Yo voy a hablar de Dios, todo lo que quieran... En la competencia me sentía mal. No sé por qué, venía arrastrando muchas cosas personales, que no voy a entrar en detalles. Me sentía débil, cansada, mareada, se me iba la respiración", señaló Melissa.

Además, dejó claro que no desea compartir camerino con ninguna compañera. Melissa explicó que está atravesando una etapa distinta y prefiere mantener su espacio personal.

"Ni con Karen, ni con ninguna compañera, porque la verdad estoy en un proceso diferente en mi vida y quiero estar sola", dijo.

Rosángela marca distancia

Finalmente, Rosángela aseguró que ya no cree en amistades dentro del reality. Para ella, muchas personas se acercan con alguna intención. La guerrera también lanzó una fuerte advertencia sobre las personas que aparentan ser buenas.

"Acá no hay amigos jaja. Aquí, y siempre he dicho y voy a decir, que en una amistad siempre hay un interés, siempre", expresó. " Hay que saber también cómo compartes tu energía, quiénes son las personas que ingresan a tu vida. Se vienen como lobos disfrazados de ovejitas, los que son accesibles, 'te presto esto', 'qué linda eres', te ayudan, porque ahí ganan tu confianza y bum", dijo.

En conclusión, Rosángela Espinoza volvió a encender la tensión en "Esto es Guerra" al asegurar que no inventó lo que contó sobre Melissa Loza y Karen Dejo. Aunque Melissa evitó confirmar o negar directamente la versión de la 'Chica Selfie', sí dejó claro que prefiere mantenerse sola y no compartir camerino con ninguna compañera.