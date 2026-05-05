Karen Dejo explota contra Rosángela Espinoza en 'EEG': "Debes ser infeliz de que nadie te quiera"

En las últimas semanas, Rosángela Espinoza ha tenido varias confrontaciones con Melissa Loza, pero ahora se ha sumado también Karen Dejo. Es así como no dudó en atacarla fuertemente señalando que nadie la quiere y que por ello, es infeliz.

Karen Dejo contra Rosángela Espinoza

Durante el programa de 'Esto es Guerra', continuaron las riñas entre las competidoras donde siguió el problema entre Melissa Loza y Rosángela Espinoza, donde luego la 'chica selfie' arremetió contra Karen Dejo, ocasionando que le responde fuertemente y sin pelos en la lengua

"Que repugnante tu actitud y nivel tan bajo de pensamiento, estamos en televisión nacional para que digas tantas disparatadas, cosas tontas, absurdas. Ponte a entrenar, vive tu vida, sé feliz, preocúpate por ti, no metas cizaña, no quieras dividirnos, no en hacer especulaciones falsas y bobas", expresó.

En otro momento, Rosángela trata de responder, pero es interrumpida nuevamente por Dejo y señala que aparentemente la chica reality tendría un corazón oscuro y que se iría a dormir a su cama siendo infeliz porque aparentemente nadie la quiere.

"Yo lo único que pienso de ti es que botas veneno por tu boca y eso es tu corazón, eres oscura. Te sientes contenta de ir a tu cama ¿Eres feliz? yo no creo, debes ser infeliz de que nadie te quiera", declaró dejando sorprendida a la 'Rous' en el set de TV.

Melissa Loza encara a Rosángela Espinoza tras presumir carrera

Hace unos días, Melissa Loza y Rosángela Espinoza protagonizaron un fuerte cruce en vivo en "Esto es Guerra". Rosángela insinuó que Melissa sentiría envidia por su título. Eso bastó para que la 'Diosa' responda con firmeza y ponga el tema sobre la mesa.

"La educación es valiosa, pero un título no te da la autoridad de faltar el respeto ni de minimizar el trabajo al cual perteneces. Yo te pregunté, fui clara: '¿Qué has hecho con lo aprendido, con lo estudiado?'. Porque un título no te va a hacer más inteligente que cualquiera. No se mide la inteligencia por eso, se aplaude sí, es un logro personal. Eso no te hace más inteligente", dijo.

De esta manera, Rosángela Espinoza parece tener muchos problemas dentro del programa reality 'Esto es Guerra' donde ha tenido confrontaciones no solo con Melissa Loza, sino ahora también con Karen Dejo, quien no dudó en responderle señalando que la 'Rous' sería una persona infeliz porque aparentemente ya nadie la quiere.