Maricielo Gamarra sufre aparatosa caída en juego de 'EEG' y es atendida de emergencia

Esto es Guerra volvió al centro de la polémica tras un accidente en vivo. Maricielo Gamarra sufrió una aparatosa caída durante una competencia, lo que obligó la intervención médica. El hecho generó preocupación y reavivó cuestionamientos sobre la exigencia del formato.

Maricielo Gamarra es atendida de emergencia tras accidente en competencia

Tras la caída, Maricielo Gamarra evidenció signos de dolor y dificultad para moverse, lo que llevó a la producción a activar el protocolo de emergencia. Los paramédicos ingresaron rápidamente para asistirla, mientras el programa se detenía momentáneamente.

El conductor Mathías Brivio pidió calma durante la intervención médica, intentando tranquilizar tanto a la competidora como al público. La modelo tuvo que ser retirada del set en una ambulancia para recibir una evaluación más detallada.

"Maricielo, de acá te mandamos un beso, esperamos que rapidito te recuperes", expresó el presentador antes de que la participante fuera trasladada.

El incidente generó una ola de comentarios en redes sociales, donde seguidores del programa expresaron su preocupación por el estado de salud de la modelo y cuestionaron la exigencia de algunas pruebas del reality.

Rosángela Espinoza enfrenta a Pancho Rodríguez por críticas a su compañera

Tras lo ocurrido, la tensión no solo se centró en el accidente, sino también en el ambiente dentro del equipo. La influencer Rosángela Espinoza encaró en vivo a Pancho Rodríguez, capitán de los Combatientes, luego de que se hicieran públicas críticas hacia Maricielo Gamarra.

Espinoza cuestionó la actitud del líder del equipo y aseguró que no es la primera vez que surgen reclamos sobre su comportamiento. Según indicó, la competidora afectada habría manifestado sentirse poco respaldada.

"La actitud de Pancho está muy mal y no es la primera persona que dice eso. Como si él sacara de su bolsillo y les pagara a las chicas, ¿qué sería? Si él nos pagara, nadie estaría en el programa. Creo que como líder y capitán no está dando la talla", manifestó.

Sus declaraciones evidenciaron un clima tenso dentro del equipo, sumando un nuevo foco de conflicto al reality, que ya enfrentaba cuestionamientos tras el accidente.

En conclusión, el incidente de Maricielo Gamarra reavivó el debate sobre la seguridad en programas de competencia, mientras que las declaraciones de Rosángela Espinoza evidenciaron tensiones internas en Esto es Guerra. El reality sigue generando polémica por sus exigentes pruebas y conflictos entre participantes.