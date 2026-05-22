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Natalie Vértiz se emociona tras deslumbrar en casting de Victoria's Secret: "Gracias a mi Perú"

Natalie Vértiz compartió imágenes de su participación en el casting presencial de Victoria's Secret y emocionó a sus seguidores con un mensaje dedicado al Perú.

Natalie Vértiz pasó el casting de Victoria's Secret en Miami.
Natalie Vértiz pasó el casting de Victoria's Secret en Miami. (Composición Karibeña)
22/05/2026

Natalie Vértiz volvió a sorprender a sus seguidores al compartir imágenes de su participación en el casting de Victoria's Secret. Días atrás, la modelo peruana había revelado que fue invitada a audicionar para convertirse en uno de los icónicos ángeles de la reconocida firma internacional.

Natalie Vértiz brilló en casting presencial de Victoria's Secret 

La reconocida firma viene realizando un casting global para elegir a las modelos que participarán en el Victoria's Secret Fashion Show 2026, uno de los eventos de moda más importantes a nivel internacional. Entre las representantes peruanas que participaron en el proceso destacan Natalie Vértiz y Luciana Fuster.

Este viernes 22 de mayo, Natalie Vértiz compartió en sus redes sociales imágenes y videos de su presentación frente al público y el jurado del casting, donde destacó la presencia de la reconocida modelo Gigi Hadid, una de las figuras más influyentes de la industria de la moda.

"¡Péllizquenme! Muchas gracias a #VictoriasSecret y @imgmodels por esta oportunidad. Y gracias a mi Perú hermoso por tanto cariño y apoyo, ¡somos uno! ¡Perú es clave!", escribió la ex Miss Perú, emocionada por esta experiencia internacional.

Durante el casting, la esposa de Yaco Eskenazi desfiló con un top y una falda negra, luciendo una imagen natural y sin maquillaje. Su seguridad, autenticidad y desenvolvimiento en la pasarela llamaron la atención del equipo de selección y le valieron los aplausos del público presente.

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Las imágenes del casting generaron reacciones positivas en redes sociales, donde destacaron el porte, la seguridad y naturalidad de la modelo. Además, seguidores y expertos en moda resaltaron su elegante representación del Perú en esta importante plataforma internacional.

Natalie Vértiz reveló llamado de Victoria's Secret 

Hace unos días, Natalie Vértiz expresó su emoción al revelar el correo que recibió de Victoria's Secret, donde la reconocida firma la invitaba oficialmente a participar en una audición presencial para el desfile de 2026.

"Hola Natalie, ¡felicidades! (...) Estás invitada a un casting presencial para tener la oportunidad de desfilar en el Victoria's Secret Fashion Show 2026", se lee en el mensaje que la modelo publicó en sus historias y videos.

La exconductora de 'Estás en todas' acompañó el material audiovisual con un emotivo mensaje, dejando ver la emoción y la importancia que representa este momento en su carrera profesional.

"¡Está pasando!", escribió Natalie Vértiz, dejando ver la emoción que siente por esta oportunidad.

En conclusión, Natalie Vértiz continúa dando pasos importantes en su carrera internacional tras superar una nueva etapa del casting de Victoria's Secret. La modelo peruana ha recibido el respaldo de sus seguidores, quienes esperan verla representar al Perú en uno de los desfiles de moda más importantes del mundo.

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