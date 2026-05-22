Rosángela Espinoza tomará medidas legales contra 'Amor y Fuego' y Christian Cueva: "Dañan mi honor"

Christian Cueva no quiso responder directamente si tuvo una relación con Rosángela Espinoza cuando estaba casado con Pamela López, esto habría hecho que el programa insinuara de manera afirmativa. Ahora, la chica reality ha salido a defenderse e iniciará con proceso legal contra los involucrados.

Rosángela Espinoza mandó carta notarial a 'Amor y Fuego'

A través de un comunicado en sus redes, Rosángela Espinoza ha expresado que envió una carta notarial al programa 'Amor y Fuego' y Christian Cueva por las declaraciones y comentarios insinuando un posible 'affaire' con el futbolista, pero que hasta el momento no ha recibido ninguna respuesta o rectificación.

"Las afirmaciones realizadas el día 11 de mayo de 2026 en dicho programa, han generado titulares, especulaciones y ataques en redes sociales, ampliando aún más una información falsa y afectando gravemente mi honor, imagen y reputación como mujer y figura pública. Quiero dejar en claro que jamás he mantenido una relación extramatrimonial con el Sr. Christian Cueva", declaró.

Así mismo, señala que fue abordada nuevamente por las cámaras del programa de 'Peluchín' y Gigi Mitre, a pesar de haber sido notificados e insistiendo de algo falso.

"Por tal motivo, he decidido iniciar el proceso legal correspondiente por la difusión de contenido difamatorio y por la vulneración de mis derechos fundamentales. No voy a permitir que se siga dañando mi imagen a costa del morbo o del entretenimiento", señaló.

Descarta haber sido amante de Christian Cueva

Además, Rosángela Espinoza ha revelado que guardó silencio en busca de paz y tranquilidad, pero los ataques que ha recibido a base de especulaciones por una historia falsa la ha rebasado.

"No se puede permitir que gratuitamente se afirme información falsa dañando mi honor, imagen y reputación de esta manera. Si antes decidí guardar silencio fue por tranquilidad y paz personal. Sin embargo, nuevamente se viene generando una ola de ataques y especulaciones basadas en una historia completamente falsa", expresó.

Además, vuelve a señalar que jamás ha tenido un vinculo amoroso con Christian Cueva y ha sido así desde hace muchísimos años, desde que se le viene vinculando.

"Desde hace más de 9 años vengo dejando claro públicamente que no tengo ningún vínculo con esa persona, y aun así continúan insistiendo en manchar mi imagen", señaló.

De esta manera, Rosángela Espinoza ha declarado fuertemente que tomará medidas legales contra Christian Cueva y el programa 'Amor y Fuego' por dejar entrever que tuvo una relación clandestina, y que llegará a las últimas instancias hasta limpiar su imagen.