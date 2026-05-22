Melanie Martínez sugiere a la pareja del padre de su hija usar negro en su boda: "Combina con los cachos"

Melanie Martínez volvió a dar fuertes declaraciones sobre el próximo matrimonio del padre de su hija y su actual pareja. Al ser consultada sobre el posible color del vestido y el traje, sorprende con dar este cuestionable consejo.

Le recomienda el vestido negro para su boda

Durante la entrevista con el podcast 'Q' Bochinche', Melanie Martínez fue consultada sobre las próximas nupcias del padre de su hija para el 2 de junio con su actual pareja. Es así como la reportera le pregunta si recomienda un color para el vestido de novia y lanza tremendo dardo.

"¿Qué color le recomendarías?", le pregunta la reportera, y ella responde: "Negro porque combina con todo ¿No dicen? Combina con los cachos, la tristeza, la infidelidad, con todo combina el negro".

Después, le pregunta por el color del traje que usaría el padre de su hija y señala que el blanco podría ser el color perfecto para él, dando una fuerte declaración.

"A él lo imagino de blanco, pulcro, inmaculado porque es la única manera de verlo así de limpio. Porque por dentro por sus acciones, turbio. Ustedes hacen que mi lengua se suelte y me va a volver a demandar", señaló.

¿Les desea lo mejor?

Así mismo, Melanie Martínez no ha dejado de mandar sus felicitaciones fiel a su estilo recordando todo lo que tuvo que pasar la pareja para llegar finalmente al matrimonio. Recordando que tras todas las demandas y peleas, la actual novia del padre de su hija estaría cumpliendo su sueño más anhelado desde hace muchos años.

"Dicen el que sigue la consigue, ella ha tenido fe durante todos estos años. Ha aguantado vientos, tempestades, ha pasado por cachos y demandas. Por fin está cumpliendo su sueño de ser la señora", señala Melanie por medio del podcast 'Q' Bochinche'.

Recordemos que Martínez se encuentra en medio de un lio legal tras ser demanda por el padre de su hija por supuestamente 'mancillar su honor e imagen' ante los medios de comunicación. Así mismo, al contar sobre distintas situaciones que habrían pasado dentro de su hogar en el pasado cuando se separaba de alguna de sus exparejas.

De esta manera, Melanie Martínez ha decidido comentar sobre las próximas nupcias del padre de su hija señalando desearles lo mejor. Aunque al momento de opinar sobre el color que usaría la novia, sería el negro debido a que 'combinaría' con todos 'cachos' y demandas que ha pasado la pareja.