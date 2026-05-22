RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡Rompe en llanto!

Samahara Lobatón se quiebra en vivo al recibir tierno mensaje de Youna: "Te amo mi amor"

En el programa reality 'La Granja VIP', Samahara Lobatón recibió una tierna carta de Youna, el padre de su hija mayor, y la conmovió hasta las lágrimas.

Samahara Lobatón se quiebra en vivo al recibir tierno mensaje de Youna
Samahara Lobatón se quiebra en vivo al recibir tierno mensaje de Youna (Composición Karibeña)
22/05/2026

Como se recuerda, Samahara Lobatón ha formado un fuerte vinculo con el padre de su hija mayor, Youna, antes de ingresar al reality 'La Granja VIP'. Ahora la influencer lleva dos meses dentro del programa encerrada y ahora, recibió un tierno mensaje que la conmovió. 

Youna envía tierna carta a Samahara Lobatón

Durante el programa 'La Granja VIP', cada uno de los participantes ha recibido cartas de sus seres queridos. Es así como Samahara Lobatón recibió un tierno mensaje de apoyo de Youna que al leerlo no pudo evitar no llorar de emoción. 

"Mi amor querido, decirte que está haciendo un trabajo excelente. Tu ausencia en tu casa no es motivo de culpa, sino de fuerza y sacrificio el cual tus tres hermosos hijos entenderá siempre. Esa Samaharita malcriada y rebelde que ven, no es ni el 10% de lo que nosotros gozamos en persona", expresó. 

En otro momento, su pareja de Estados Unidos expresa lo mucho que la ama y le recuerda el día que dio a luz a su hija mayor. Por su parte, la hija de Melissa Klug le correspondió las palabras expresando su amor por él. 

"Te amo, cuando quieras darte por vencida, recuerda cuando estabas dando a luz y pensaste que ya no podías, pero lo hiciste", lee en la carta, y Samahara responde: "Te amo mi amor. Es un hombre maravilloso, es un hombre fuerte. Quien debería ser su bastón soy yo y él terminó siendo de mi vida. No tengo palabra para decirle cuanto lo amo, somos un equipo".

Laura Huarcayo afirma que quiere mucho a 'Cachín', pero descarta romance: "Somos amigos"
Lee también

Laura Huarcayo afirma que quiere mucho a 'Cachín', pero descarta romance: "Somos amigos"

El mensaje de su hermana

La carta de Youna no due la única que recibió Samahara Lobatón, sino también de su hermana Melissa. Al escuchar sus palabras, también se conmovió mucho, ya que le pide seguir manteniendo su esencia de siempre para que siga brillando con el apoyo de sus seguidores. 

"Sé que no está siendo fácil estar ahí encerrada tanto tiempo, pero quiero que recuerdes que ya llevas dos meses demostrando una fuerza que muy pocas personas tendrían. Te extrañamos muchísimo, pero también sabemos que estás viviendo algo grande. Sigue brillando, sigue siendo tú y no pierdas esa esencia tan bonita que tienes", declaró. 

Ale Venturo sorprende al revelar cómo quiere su boda con Rodrigo Cuba: "Soy bien rochosa"
Lee también

Ale Venturo sorprende al revelar cómo quiere su boda con Rodrigo Cuba: "Soy bien rochosa"

De esta manera, Samahara Lobatón expresa que extraña mucho a sus hijos, su familia y a Youna. Por su parte, ellos la apoyan constantemente en sus redes sociales para que siga firme en el programa reality de convivencia 'La Granja VIP'. 

Temas relacionados carta llora mensaje Samahara Lobaton Youna

Siga leyendo

Lo Más leído

Rosaly Canario anuncia retiro temporal de Amor Rebelde tras diagnóstico de cáncer: "No ha sido fácil"

Melcochita responde a su suegro y reafirma su amor por joven de 22 años: "No se puede romper"

Mario Irivarren responde a rumores sobre Onelia Molina y Kevin Díaz: "No puedo controlar lo que digan"

Nicola Porcella sufre dolorosa pérdida familiar y conmueve: "Por qué alguien tan bueno tuvo que irse"

Padre de joven de 22 años arremete contra Melcochita tras oficializar relación: "Es una payasada"

últimas noticias
Karibeña