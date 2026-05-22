Ale Venturo sorprende al revelar cómo quiere su boda con Rodrigo Cuba: "Soy bien rochosa"

La relación entre Ale Venturo y Rodrigo Cuba parece atravesar uno de sus momentos más estables tras varias crisis y distanciamientos. La pareja volvió a captar la atención al hablar sobre sus planes de matrimonio, aunque la influencer sorprendió al revelar que imagina una boda muy distinta a la soñada por el "Gato" Cuba.

Ale Venturo revela detalles de su boda con Rodrigo Cuba

Durante una conversación con las cámaras de 'Amor y Fuego', Ale Venturo confirmó que ya conversa con Rodrigo Cuba sobre el matrimonio. Sin embargo, aclaró que todavía debe esperar algunos meses más para concluir formalmente el proceso legal relacionado con su divorcio antes de concretar cualquier plan.

"En realidad todavía tengo que esperar un par de mesecitos para que salga el papel, pues. Papelito manda", comentó la empresaria.

La influencer también habló sobre el tipo de boda que le gustaría tener y terminó contradiciendo algunas declaraciones previas de Rodrigo Cuba. Mientras el futbolista soñaba con una ceremonia más grande, Ale Venturo aseguró que prefiere algo sencillo y alejado de grandes exposiciones.

"Lo único que he dicho es que me gustaría algo sencillo, porque yo soy bien rochosa. Eso de bailar en el medio, así... me muero antes, de verdad. No, no, no puedo", señaló entre risas.

Las declaraciones de Venturo rápidamente generaron comentarios en redes sociales, donde muchos usuarios destacaron la naturalidad con la que la empresaria habló sobre su relación y los planes a futuro junto al futbolista.

Ale y Rodrigo aseguran que viven su mejor etapa como pareja

Más allá de los preparativos de boda, Ale Venturo también se sinceró sobre las dificultades que enfrentó junto a Rodrigo Cuba a lo largo de su relación. La influencer reconoció que ambos atravesaron momentos complicados que incluso los llevaron a separarse temporalmente.

"Todas las relaciones tienen etapas. Ya hemos pasado bastantes cosas y estamos como en el mejor momento", expresó la empresaria.

Con esas palabras, Ale dejó entrever que la relación logró fortalecerse después de superar diversas crisis mediáticas y personales. Actualmente, tanto ella como el futbolista suelen mostrarse más unidos en redes sociales y eventos públicos.

Por su parte, Rodrigo Cuba también sorprendió recientemente con una romántica declaración hacia su pareja durante una aparición en Magaly TV La Firme. El futbolista no dudó en expresar públicamente el cariño que siente por Ale Venturo.

"Te amo mucho. No hay forma; si no estoy contigo, me quedo solo", manifestó el popular "Gato" Cuba frente a cámaras.

Las palabras del jugador generaron múltiples reacciones entre sus seguidores, quienes destacaron el cambio que atraviesa actualmente la pareja luego de las polémicas y tensiones que protagonizaron meses atrás.

En conclusión, la historia entre Ale Venturo y Rodrigo Cuba parece haber encontrado estabilidad tras varias etapas difíciles. Mientras fortalecen su relación y proyectan un futuro juntos, la empresaria dejó claro que el matrimonio sí está en sus planes, aunque con una celebración sencilla.