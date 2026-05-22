Laura Huarcayo afirma que quiere mucho a 'Cachín', pero descarta romance: "Somos amigos"

El pasado 20 de mayo, Carlos Alcántara ha sido captado asistiendo a un concierto al lado de Laura Huarcayo. Tras ser vistos tomados de la mano se especuló sobre un posible romance, pero la conductora de televisión salió a descartarlo.

Laura Huarcayo afirma que solo sin amigos

En una entrevista con el programa 'América Espectáculos', Laura Huarcayo reveló que sí asistió al concierto de Ed Sheeran co un grupo de amigos y el actor Carlos Alcántara, donde fueron captados tomados de la mano y con mucha cercanía.

La conductora de TV decidió aclarar en medio de los rumores de un posible romance y señala que solo existe una amistad con el popular 'Cachín' de muchos años atrás. Incluso recuerda que trabajaron juntos en un programa y por ello, tienen una relación de amigos muy establecida, descartando así sobre un posible romance.

"Fuimos en grupo, nos gustó, fuimos un poquito tarde, pero muy bonito. Tenemos una amistad de hace 23 años, justo ayer conversábamos que tanto tiempo ha pasado. Empezamos con Lima Limón, es muy grato compartir con Cachín, yo lo quiero mucho. Somos amigos", declaró.

Laura Huarcayo afirma que quiere mucho a 'Cachín', pero descarta romance. Fuente: América Espectáculos pic.twitter.com/KeGZePpcaV — Yulissa2024 (@Yulissa20221723) May 22, 2026

Salida con Carlos Alcántara

Carlos Alcántara se ha convertido en un habitual de los programas de espectáculos, tras ser vinculado a diversas salidas nocturnas con distintas jovencitas. Esta vez, sorprendió al ser captado junto a Laura Huarcayo durante el concierto del cantante británico Ed Sheeran, realizado el miércoles 20 de mayo en el Estadio Nacional.

Las imágenes difundidas por 'Magaly TV: La Firme' mostraron a ambos en una actitud bastante cercana, donde el actor se le acercaba a la conductora para hablarle al oído e incluso llegó a tomarla por la cintura. Además, al finalizar el concierto, fueron vistos retirándose tomados de la mano, lo que generó diversos comentarios.

Lejos de ocultarse, ambos compartieron el momento en redes sociales. Carlos Alcántara publicó una fotografía junto a la conductora destacando la experiencia del concierto, mientras que ella respondió de forma similar.

"Gran concierto y gran compañía", escribió el actor de 'Pataclaun'. A lo que Laura Huarcayo contestó: "¡Lo pasamos super!", dejando en evidencia que disfrutaron juntos del evento.

De esta manera, Laura Huarcayo decidió salir en una entrevista para aclarar que sí tuvo una salida con Carlos Alcántara, conocido como 'Cachín', pero de solo amigos y en grupo. Afirma que su vínculo de amistad tiene más de 23 años y que no tiene pensado en tener un romance con el actor.