Magaly Medina elogia a Daniela Darcourt tras bailar en su concurso de talento: "Me siento honrada"

La cuarta edición de 'Chollywood Talent' de 'Magaly Tv: La Firme' vivió una de sus noches más comentadas tras definir a sus dos finalistas en una reñida competencia entre Grace Becerra, Kate Candela y Daniela Darcourt. La gala también llamó la atención por los elogios de Magaly Medina hacia Daniela tras su participación.

Magaly Medina llena de elogios a Daniela Darcourt

Tras la presentación de Daniela Darcourt en "Chollywood Talent", Magaly Medina no ocultó su emoción y dedicó varios minutos del programa para resaltar el nivel artístico de la cantante peruana. La conductora señaló que se sintió honrada de tener a una artista de su trayectoria dentro de la competencia.

"Me siento honrada que a nuestro pequeño y humilde show lo haya llenado de luz con todo el brillo que ella tiene. Es una grande. De verdad te lo agradezco de corazón porque acá estábamos jugando un poco a nuestro talento chollywoodense cuando viene una grande me quiero avergonzar", expresó Magaly.

La periodista también reveló que Daniela Darcourt dejó de lado varios compromisos importantes para participar en el reality de talentos del programa. Según explicó, la cantante se encuentra atravesando una agenda bastante recargada debido a sus presentaciones y ensayos.

"Agradezco Daniela que hayas dejado tus ensayos, tus compromisos porque estás con 50 mil cosas y que hayas venido acá", comentó Medina.

Sin embargo, el comentario que más llamó la atención fue una frase que muchos usuarios interpretaron como una indirecta hacia Yahaira Plasencia, con quien Daniela mantiene una conocida rivalidad mediática y actualmente afronta un tema legal.

"Has demostrado que eres más que un trasero que baile, eres una cantante extraordinaria y bailas. Es una artista completa", señaló la conductora.

Las palabras rápidamente generaron reacciones en redes sociales, donde usuarios debatieron si realmente se trató de una indirecta dirigida a Yahaira Plasencia o simplemente de un elogio hacia Daniela Darcourt.

Magaly critica el vestuario y peinado de Daniela Darcourt

Pese a los elogios hacia el talento de la cantante, Magaly Medina también aprovechó para criticar algunos aspectos de la imagen que mostró Daniela durante su presentación. La conductora cuestionó el vestuario utilizado por la salsera y aseguró que no fue una elección acertada.

"Está bien que sea Olga Tañón, pero Olga Tañón también se viste como de negro, también es elegante", comentó la popular "Urraca".

Además, Medina se burló del peinado que lució Daniela Darcourt y lo comparó con el personaje de la Chilindrina de El Chavo del 8, generando risas entre los presentes en el set.

A pesar de las críticas, la conductora reconoció que el look formaba parte de la recreación de uno de los videos más representativos de la artista homenajeada durante la gala. No obstante, eso no impidió que expresara su opinión sobre la elección estética de la cantante.

En conclusión, ña participación de Daniela Darcourt en "Chollywood Talent" se convirtió en uno de los momentos más comentados del programa de Magaly Medina. Mientras la conductora elogió su talento y profesionalismo, también lanzó críticas sobre su imagen en escena.