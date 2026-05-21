Carlos Alcántara y Laura Huarcayo son captados agarrados de la mano en concierto de Ed Sheeran

Carlos Alcántara viene disfrutando plenamente de su soltería tras confirmar el fin de su relación con Jossie Lindley luego de más de 30 años juntos. En ese contexto, el actor fue captado junto a la conductora Laura Huarcayo, con quien mostró una actitud muy cercana durante un evento público que no pasó desapercibido.

¿Carlos Alcántara y Laura Huarcayo tienen un romance?

Carlos Alcántara se ha convertido en un habitual de los programas de espectáculos, tras ser vinculado a diversas salidas nocturnas con distintas jovencitas. Esta vez, sorprendió al ser captado junto a Laura Huarcayo durante el concierto del cantante británico Ed Sheeran, realizado el miércoles 20 de mayo en el Estadio Nacional.

Las imágenes difundidas por 'Magaly TV: La Firme' mostraron a ambos en una actitud bastante cercana, donde el actor se le acercaba a la conductora para hablarle al oído e incluso llegó a tomarla por la cintura. Además, al finalizar el concierto, fueron vistos retirándose tomados de la mano, lo que generó diversos comentarios.

Lejos de ocultarse, ambos compartieron el momento en redes sociales. Carlos Alcántara publicó una fotografía junto a la conductora destacando la experiencia del concierto, mientras que ella respondió de forma similar.

"Gran concierto y gran compañía", escribió el actor de 'Pataclaun'. A lo que Laura Huarcayo contestó: "¡Lo pasamos super!", dejando en evidencia que disfrutaron juntos del evento.

Magaly cuestiona cercanía entre Carlos Alcántara y Laura Huarcayo

Magaly Medina reaccionó con sorpresa tras ver las imágenes de la cercanía entre Carlos Alcántara y Laura Huarcayo, señalando que no considera que el actor esté en un momento para iniciar una relación seria tras su reciente separación.

"Para mí es asombroso. Él está viviendo una vida de soltero, él en estos momentos no está preparado. Si uno quiere una relación seria con él, tendría que estar mal de la cabeza para pretender algo así con Cachín que está viviendo un momento de su vida que necesita vivir, necesita esa libertad. Es parte de una nueva etapa que está viviendo", comentó.

Asimismo, la conductora puso en duda que exista un romance entre ambos y sugirió que la exposición de Huarcayo tendría como finalidad generar mayor visibilidad mediática dentro del programa donde participa.

"Ella necesita un poco de luz porque su presencia en 'MQM' es fantasmagórica. No rebota, no trasciende en lo absoluto... Yo creo que en el programa han pensado en darle un poco de luz y Cachín es amigo de la productora. De repente se les ocurrió. A mí no me vendan romance que no puedo creer", agregó.

En conclusión, la cercanía entre Carlos Alcántara y Laura Huarcayo durante el concierto de Ed Sheeran ha generado diversas especulaciones sobre un posible romance, aunque hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado una relación sentimental.