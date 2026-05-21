Paloma Fiuza dice que Mario Hart le encanta tras rumores de romance, pero aclara: "Tiene que solucionar su vida"

Paloma Fiuza volvió a convertirse en tema de conversación en la farándula peruana tras las especulaciones sobre un supuesto acercamiento sentimental con Mario Hart. Los rumores crecieron por la presunta crisis que atravesaría el piloto con Korina Rivadeneira.

Paloma Fiuza admite que Mario Hart le parece atractivo

Durante la reciente emisión del espacio digital, Paloma Fiuza fue consultada directamente sobre los rumores que la vinculan con Mario Hart. Aunque inicialmente intentó evitar profundizar en el tema, una pregunta de la producción sobre si el piloto le gusta terminó generando una inesperada reacción de la brasileña.

"Mario es lindo, es educado, nos trata súper bien. Creo que tenemos una confianza desde la época de Combate. Me encanta Mario, pero no en ese sentido. Peor me gust... Me cae bien", expresó entre risas, provocando sorpresa entre los presentes en el set.

Las palabras de Paloma rápidamente desataron comentarios entre los conductores y panelistas del programa. Incluso Diana Sánchez intervino para señalar que el tema resulta delicado debido a que Mario Hart todavía no ha aclarado públicamente si continúa o no su relación con Korina Rivadeneira.

A pesar de reconocer el cariño y la confianza que mantiene con el exchico reality desde los años en "Combate", Paloma Fiuza evitó confirmar cualquier posibilidad de romance y dejó claro que prefiere actuar con cautela debido al impacto mediático que podrían generar sus declaraciones.

"Ay, es que si yo respondo que voy, va... voy a quedar en una situación complicada, entonces... no es eso, pero o sea, a mí me parece atractivo, pero fue como Diana dijo, o sea, creo que él está pasando por un proceso", explicó la modelo.

Sus palabras alimentaron aún más las especulaciones en redes sociales, donde muchos usuarios comenzaron a comentar sobre la evidente química entre ambos personajes de la televisión peruana.

Paloma asegura que Mario Hart debe resolver primero su situación personal

Más adelante, Paloma Fiuza decidió poner límites a las especulaciones y aclaró que, aunque actualmente se encuentra soltera y abierta a conocer nuevas personas, considera que Mario Hart debe solucionar primero su situación sentimental antes de pensar en cualquier posibilidad amorosa.

La brasileña recalcó que no desea apresurarse ni generar interpretaciones equivocadas en los medios de espectáculos, especialmente porque el estado actual de la relación entre Mario Hart y Korina Rivadeneira todavía no ha sido confirmado públicamente.

"Yo estoy viviendo una etapa de mi vida que estoy soltera, estoy libre, estoy abierta para conocer, a él ya lo conozco por supuesto, pero yo creo que él tiene que solucionar su vida primero antes de que yo pueda decir algo aquí que se va a malinterpretar", sostuvo de manera tajante.

Las declaraciones de Paloma Fiuza no hicieron más que aumentar la curiosidad del público sobre el vínculo que mantiene con Mario Hart. Mientras algunos seguidores creen que solo existe amistad entre ambos, otros consideran que podría estar naciendo algo más.

En conclusión, la cercanía entre Paloma Fiuza y Mario Hart sigue dando de qué hablar en medio de las especulaciones sobre la situación sentimental del piloto con Korina Rivadeneira. Aunque la brasileña evitó confirmar un romance, sí admitió sentir admiración y cariño por su excompañero de realities.