Toñizonte destapa presunto sueldazo de participantes de "La Granja VIP": "Por eso no quieren irse"

"La Granja VIP Perú"está a pocas semanas de llegar a su gran final, pero el reality sigue dando que hablar fuera de cámaras. Esta vez, Toñizonte sorprendió al revelar cuánto estarían ganando los participantes del programa de convivencia de Panamericana Televisión.

Toñizonte revela supuesto pago de los participantes

Toñizonte contó en el pódcast "Eso háblalo" que, según una fuente cercana a la producción, los concursantes recibirían una fuerte suma de dinero cada semana. Por eso, aseguró que muchos harían de todo para mantenerse dentro del reality.

Durante la conversación, Toñizonte hablaba sobre las peleas, estrategias y momentos tensos que se viven dentro de "La Granja VIP Perú". Sin embargo, el tema cambió cuando lanzó una pregunta que dejó con curiosidad a todos los panelistas.

"¿Ustedes saben cuánto ganan por semana o por mes?", preguntó Toñizonte en pleno programa, dando paso a una inesperada revelación sobre los supuestos pagos dentro del reality.

Ante esta duda, Rossmary Vargas respondió que habían intentado averiguar esa información, pero que nadie les había querido soltar el dato. Según comentó, el tema de los pagos estaría muy bien guardado por la producción.

"No, hemos tratado de averiguar. Y no nos están soltando eso. Eso sí está bajo llaves ahorita", comentó la periodista.

@showpeoficial_ La Granja Vip: Integrantes de reality ganarían S/ 20,000 mil soles semanales. @tonizonte22 flamante conductor de Show.pe sorprende al revelar exorbitante sueldo de los 'granjeros'. #lagranjavip #reality #ethel #panamericanatv #envivo #momentos #ultimo #FarándulaPeruana #esnoticia #podcast #Espectaculos #noticias #Tendencia #peru ♬ sonido original - Showpe

Aunque al inicio parecía no querer revelar la cifra, Toñizonte terminó contando lo que le habría dicho una persona cercana al reality. El monto dejó sorprendidos a todos, pues sería mucho más alto de lo que varios imaginaban. Al escuchar esa cantidad, Rossmary Vargas no pudo ocultar su asombro y quiso confirmar si se trataba de un pago individual.

"Me ha contado alguien de ahí que es muy cercana a los jueces. Bordean los S/20.000", manifestó Toñizonte. "¿20k cada uno? ¿Cada semana?", preguntó Vargas incrédula. "Cada semana", le respondió.

Lo que más llamó la atención fue que Toñizonte habría dado a entender que ese monto no sería mensual, sino semanal. Es decir, algunos participantes podrían estar ganando cerca de S/20 mil por cada semana que permanecen dentro del programa.

El jugoso sueldo explicaría por qué no quieren salir

Tras soltar la cifra, Toñizonte bromeó con la posibilidad de entrar al reality. El conductor aseguró que, con un pago así, se entiende por qué los concursantes soportan discusiones, tensión y desgaste emocional dentro de la competencia.

"Yo no sé, yo quiero entrar. ¡Llámenme! Por eso no quieren irse", agregó entre risas, dejando sorprendidos a sus compañeros por el supuesto monto que recibirían los participantes.

Sus declaraciones no tardaron en generar comentarios en redes sociales. Muchos usuarios quedaron sorprendidos por la supuesta cifra, mientras otros señalaron que no todos los concursantes cobrarían lo mismo.

Algunos internautas comentaron que el pago podría depender de la fama, trayectoria o popularidad de cada participante. Otros compararon estas cifras con los sueldos de chicos reality de programas como 'Esto es guerra' o 'Combate'.

"No puede ser, todos cobran distinto de acuerdo a su estatus de imagen pública. La que cobra más es Shirley Arica", "Entonces Paul ya puede aumentar la manutención de su hija", "Entonces si el premio es 100.000, cuál es el chiste", "Paul dijo que no le pagan y yo le creo" y "Paul no cobra, Shirley cobra algo de 3mil dólares mensuales, lo dijeron", comentaron algunos usuarios en TikTok.

Por ahora, la producción de "La Granja VIP Perú" no ha confirmado ni negado la versión de Toñizonte. Sin embargo, sus palabras ya encendieron la curiosidad del público y pusieron más picante a la recta final del reality.

En conclusión, Toñizonte sorprendió al revelar el supuesto sueldo que recibirían los participantes de "La Granja VIP Perú", cifra que bordearía los S/20 mil semanales, según una fuente cercana al reality. Aunque la producción no ha confirmado esta versión, el dato ya generó debate en redes y muchos creen que explicaría por qué varios concursantes no quieren abandonar la competencia.