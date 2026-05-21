Porteros revelan que Kevin Díaz vive en depa del ampay con Onelia Molina: "Parece habitual"

La cercanía entre Onelia Molina y Kevin Díaz continúa generando polémica tras el ampay difundido por 'Magaly TV La Firme'. Aunque ambos negaron haber pasado la noche juntos, nuevas revelaciones de Magaly Medina volvieron a encender el debate y dejaron más expuesta la versión de los integrantes de "Esto es Guerra".

Magaly Medina expone nueva versión sobre el departamento de Kevin Díaz

Durante la más reciente emisión de su programa, Magaly Medina aseguró que la producción de "Magaly TV La Firme" realizó dos intervenciones en el edificio donde fue captada Onelia Molina la noche del ampay. Según la conductora, los vigilantes confirmaron que Kevin Díaz sí vive en ese departamento.

"Dos diferentes vigilantes del edificio en dos días diferentes nos dijeron que el señor Kevin Díaz sí está ahí. Fuimos dos veces, como para dejarle un documento y se lo dejamos. Y el otro día fuimos a dejarle como si fuera el regalo de una fan. ¿Por qué dirían eso si él no ha ido? Ahora dice Onelia Airbnb que contrató para grabar contenido", comentó Medina en tono irónico.

La periodista también cuestionó la explicación brindada por la modelo sobre los chats que mostró con un filmaker, con quien supuestamente iba a grabar contenido para redes sociales al día siguiente del ampay. Para Magaly, el horario mencionado por Onelia no respaldaría su versión.

"En un chat el filmmaker que iba a ir a grabarla le dice que iba a ir a las 9 de la mañana. Si eso es temprano me quiero morir porque cuando se hace grabaciones de redes me levanto muchísimo más temprano. En ninguna parte del mundo es temprano a las 9", señaló la conductora.

Otro punto que llamó la atención de Medina fue que Onelia terminara aceptando que Kevin sí estuvo en el lugar, luego de que inicialmente negara cualquier vínculo con el departamento. La "Urraca" sostuvo que los porteros no podrían confundir al venezolano si no lo hubieran visto antes.

"Los porteros no van a ser locos que los conocen, que vive ahí, si nunca lo habían visto. Parece que es habitual entonces Kevin alquila el Airbnb y se lo presta su amiga. Puede ser el amigo mantequilla, ese con el que no pasa nada, con el que compartes las galletitas y el maquillaje", sentenció.

Kevin Díaz sorprende al hablar sobre Onelia y Mario Irivarren

En medio de toda la controversia, Kevin Díaz también llamó la atención tras pronunciarse sobre el beso que protagonizó con Onelia Molina durante una secuencia de actuación en "Esto es Guerra". El joven fue consultado acerca de las declaraciones de Mario Irivarren, quien minimizó la escena asegurando que todo había sido parte del show.

Durante una conversación con Katia Palma, Kevin dejó una respuesta que rápidamente generó comentarios en redes sociales. Cuando la conductora le preguntó qué opinaba de los comentarios de Mario, el venezolano sorprendió al asegurar que no sintió que estuviera actuando.

"¿Qué opinas de sus comentarios?", preguntó Katia Palma. "Nada. Yo no estaba actuando, sencillamente fluí... Yo te dije Katia de que en migaja en migaja se forma el pan", respondió el competidor, dejando entrever que la conexión con Onelia podría ir más allá de una simple actuación televisiva.

Las declaraciones del joven reality incrementaron aún más las especulaciones sobre un posible romance entre ambos, especialmente después de las imágenes difundidas por el programa de Magaly Medina y las constantes apariciones públicas que han tenido juntos en las últimas semanas.

En conclusión, Onelia Molina y Kevin Díaz continúan negando una relación sentimental, las recientes revelaciones han alimentado aún más las sospechas sobre ambos. Las imágenes del ampay y las declaraciones del venezolano los mantienen en el centro de la atención mediática como una de las duplas más comentadas de la farándula local.