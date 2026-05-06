Fiorella Cayo encara periodista argentino tras acusaciones contra Alejandro Sanz: "Te debe ir bastante mal"

La polémica alrededor de la relación de Stephanie Cayo y Alejandro Sanz se reavivó con la intervención de Fiorella Cayo, quien desmintió una supuesta infidelidad del artista. El conflicto surgió tras comentarios del periodista Javier Ceriani, que generaron reacciones en redes sociales.

Fiorella Cayo arremete contra Javier Ceriani

La actriz no dudó en responder con firmeza a las declaraciones del comunicador argentino, a quien acusó de difundir información falsa. A través de sus redes sociales, expresó su rechazo a lo dicho y defendió tanto a su hermana como al cantante.

"Te debe ir bastante mal como para inventarte tantas mentiras. Felizmente los que conocen a Alejandro puede ver lo bajo que puede caer alguien como tú para levantar tan falsos testimonios solo por views. Lamentable por ti. Felizmente Dios siempre pone todo en su lugar y a ti te pondrá el tuyo", escribió Fiorella, dejando clara su postura frente a la controversia.

Sin embargo, su reacción no pasó desapercibida y también generó críticas. Algunos usuarios cuestionaron que asumiera la defensa de la relación con tanta seguridad, señalando que no tendría suficiente cercanía para respaldar al artista. Uno de los comentarios más duros que recibió decía:

"¡Qué ingenua! ¿Porque viste dos veces a Alejandro dices que lo conoces? Crees que tu hermana va ser la excepción a la regla de Alejandro que a todas llena de flores y a todas las ama con locura y pasión y a todas las engaña y las deja cuando ya hay otra en la puerta. Qué risa, pobre tu hermana que no sabe dónde se metió... lo bueno es que tiene hermanas que la consolarán".

Pese a las críticas, Fiorella se mantuvo firme en su respaldo. Además, se recordó un mensaje previo que dedicó al cantante tras su concierto en Lima, donde destacó su conexión con el público y su cercanía con la cultura peruana.

@rkt696 Fiorella Cayo enfrenta a periodista argentino que aseguró que Alejandro Sanz engaña a Stephanie con colombiana ♬ sonido original - rkt696

Alejandro Sanz declara su amor por Stephanie Cayo

En una entrevista con Jordi Évole en La Sexta, Alejandro Sanz habló sobre su carrera y nuevos proyectos musicales, pero también de su vida amorosa. Es así como el presentador le habla de Stephanie Cayo y el español menciona sentir que este amor es para siempre.

"Y cuando te llega una nueva relación como ahora, que no sé cuanto tiempo llevas, uno vuelve a pensar en 'el amor es para siempre'", le pregunta el entrevistador, y Sanz responde: "Por supuesto, estoy convencido que el amor es para siempre, más que nunca. Tú no sabes cuando llegan las cosas, cuándo tiene que pasar"

Justo mientras conversaban ingresa la llamada de la peruana Stephanie Cayo que se encontraba grabando su nueva serie, sin conocer que su pareja estaba en una entrevista. Por casualidad tuvo una pequeña conversación con el entrevistador, quien le revela lo que el intérprete dijo sobre ella.

"Justo en la entrevista estamos hablando de ti, te lo juro y justo le preguntaba si creía en el amor para siempre y me dice que 'sí', me ha fascinado la respuesta y quiero que lo sepas por si no te lo había dicho", menciona Jordi a la peruana, a lo que Alejandro agrega: "Pues nada amor, ya no tengo nada de qué hablar".

Ahora esto, la controversia entre Stephanie Cayo y Alejandro Sanz evidencia cómo las relaciones públicas quedan expuestas a especulaciones. Mientras surgen versiones externas, su entorno la respalda y el cantante reafirma su postura, manteniendo una conexión que se muestra firme ante las críticas.