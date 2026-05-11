Alejandra Baigorria anuncia nuevo viaje fuera del país por un motivo especial: "Vivir una experiencia linda"

Alejandra Baigorria volvió a captar la atención tras anunciar que dejará nuevamente el Perú para viajar a África, pocos días después de regresar de China. La "Gringa de Gamarra" explicó en redes que el viaje no será por vacaciones, sino por una labor humanitaria ligada a la marca de belleza que representa.

Alejandra Baigorria revela por qué viajará a África

A través de varios videos publicados en sus plataformas digitales, Alejandra Baigorria explicó que su viaje no tiene fines turísticos ni comerciales. Según contó, participará en una misión organizada por la marca de belleza con la que actualmente trabaja como embajadora.

La influencer detalló que la actividad se desarrollará en Malawi, país africano que enfrenta altos índices de desnutrición infantil. Precisamente, ese contexto motivó a la empresa a impulsar una de sus campañas humanitarias más importantes en dicha zona.

"Es uno de los países que tiene el mayor porcentaje de desnutrición infantil y es uno de los países que eligió Nu Skin para ser una de sus actividades humanitarias más grandes", comentó la empresaria.

Baigorria también explicó que la compañía realiza acciones solidarias mediante la compra de bolsas nutricionales llamadas 'Vitameal', las cuales contienen vitaminas y nutrientes esenciales destinados a niños en situación vulnerable.

"Apoyamos todos los de Nu Skin, de todas partes del mundo, comprando estas bolsas de Vitameal para que lleguen a distintos lugares donde hay desnutrición", expresó.

La exchica reality se mostró bastante emocionada por la experiencia que vivirá en África y aseguró que será un viaje que marcará su vida personal y profesional.

"Estamos yendo allá a Malawi, África, a conocer todo esto, a ayudar y vivir esta experiencia humanitaria que va a ser muy linda para mí", afirmó.

Hasta el momento, la empresaria no confirmó si su esposo, Said Palao, la acompañará en este nuevo viaje, tal como ocurrió anteriormente durante su visita a España, donde recibió un importante reconocimiento internacional.

@rkt696 Alejandra Baigorria se despide del Perú y emprende viaje a África ♬ sonido original - rkt696

Alejandra Baigorria habla sobre declaraciones de Vania Bludau

Además de contar detalles de su viaje humanitario, Alejandra Baigorria también decidió pronunciarse sobre las recientes declaraciones de Vania Bludau relacionadas con la polémica del ampay protagonizado por Said Palao y Mario Irivarren durante su paso por Argentina.

La empresaria conversó con el programa "Amor y Fuego" y reconoció que le sorprendieron las palabras de su amiga, quien aseguró sentir "asco" por ese tipo de situaciones.

"Me pareció extraño, así como a ustedes. No sé por qué esas declaraciones. Mi amistad sigue, así que no pasa nada. Tenemos un tatuaje juntas", señaló Alejandra.

Pese a la controversia, la influencer dejó claro que no existe un distanciamiento entre ambas y aseguró que mantiene intacta su amistad con Vania Bludau.

Asimismo, explicó que todavía no ha podido conversar personalmente con ella sobre el tema, aunque dejó abierta la posibilidad de hacerlo más adelante.

"No he llegado a conversar con ella. Yo prefiero dejar ahí hasta que llegue el momento de conversar cara a cara", comentó.

En conclusión, Alejandra Baigorria sorprendió al anunciar un viaje a África para participar en labores humanitarias contra la desnutrición infantil en Malawi. Además, se refirió a las recientes declaraciones de Vania Bludau y aseguró que su amistad continúa intacta pese a la polémica relacionada con Said Palao.