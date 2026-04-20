Vania Bludau opina sobre el perdón de Alejandra Baigorria y arremete contra Said Palao: "Me da asco"

La joven Vania Bludau ha demostrado ser una de las amigas más cercanas de Alejandra Baigorria y por primera vez, comenta sobre el ampay de Said Palao. La influencer no duda en arremeter por la falta de respeto del chico reality a su esposa.

¿Qué dijo sobre Alejandra Baigorria?

En el programa 'Amor y Fuego', Vania Bludau comentó sobre la situación que viene pasando Alejandra Baigorria. Así mismo, señala que a pesar de ser la amiga de la empresaria, no la habría buscado para algún consejo.

"Yo no opino de mi amiga y de nadie. Lo que yo opino, como mujer, sobre lo que he visto es como todas las peruanas, que es una falta de respeto grandísima y esas cosas no se perdonan, no. Siento que todo el mundo le va a decir mil cosas y cuando alguien quiere buscar la opinión o el consejo de una amiga, lo busca. En este caso, ella no me ha preguntado nada, ni nada", expresó.

Vania Bludau sobre ampay de Said Palao

Además, señaló cómo es una infidelidad para ella en todo sentido y que no aguantaría tales hechos de su entonces pareja o esposo. Dejando así una postura clara sobre la situación que viene pasando la empresaria.

"No me tienen que ser infiel para llegar a un acto de infidelidad, acostarse, besarse, para mí no, con tal de hablar con alguien más a mis espaldas, mensajearse también es infidelidad para mí, coquetear está super mal. Yo no aguanto pulgas", señaló.

Así mismo, la reportera del programa le consulta a la exchica reality sobre el ampay donde fueron protagonistas Said Palao, Mario Irivarren y Patricio Parodi. Ante esto, afirma que sí se sorprendió por las imágenes y actitudes de los chicos, dejando mucho a la imaginación de sus acciones con aquellas mujeres.

"Yo no conozco a ninguno, uno nunca termina de conocer a las personas. Sí me sorprendí, nadie se lo esperaba de los tres. A mí me da asco eso, tener una pareja... se me viene muchas cosas a la cabeza, después de eso qué hicieron ¿puedes estar con tu esposa o tu novia, normal?", declaró.

De esta manera, Vania Bludau deja en claro que no estaría de acuerdo con perdonar una acción así como fue protagonista Said Palao y si estuviera en la posición Alejandra Baigorria, ya se habría separado así sea solo una pareja o un esposo, pero que la empresaria no le ha pedido ningún consejo.