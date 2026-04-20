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Said Palao habla de su reconciliación con Alejandra Baigorria: "Los problemas se arreglan en privado"

Después de su viaje a España con su esposa, Said Palao habla sobre la aparente reconciliación que tuvo con Alejandra Baigorria y su vida privada.

Said Palao habla de su reconciliación con Alejandra Baigorria
Said Palao habla de su reconciliación con Alejandra Baigorria (Composición Karibeña)
20/04/2026

Hace unos días, Alejandra Baigorria sorprendió al público tras aparentemente perdonar a Said Palao durante un evento donde fue premiada. Ahora, el chico reality está de regreso al Perú y decidió pronunciarse frente a los medios.  

Said Palao sobre Alejandra Baigorria

En el programa 'Amor y Fuego' fueron en busca de Said Palao, quien llegó al Perú tras una semana viajando con Alejandra Baigorria y el resto de su familia. En un principio, el chico reality señala que no puede declarar a su medio porque tiene contrato con otro canal y podrían sancionarlo. Aunque deja en claro que ya habló en el pasado ante los medios y no daría más declaraciones de su vida. 

"Yo ya hablé en su momento y creo eso fue lo que tenía que decir y ya no tengo nada más que decir. Las cosas que tengo que decir las digo en privado, dije que no iba a dar más declaraciones", declaró. 

Aún así, la reportera siguió insistiendo sobre la reconciliación que tendría con la empresaria de Gamarra. Ante esto, el joven afirma que todo sus temas lo resolverán en privado y no comunicándolo en televisión, pidiendo nuevamente así tener su privacidad. 

"Las palabras se dan en privado, no en televisión. Los problemas se arreglan en privado, no en televisión. Entiendo que esto ha sido público, pero seguimos siendo personas que tenemos derecho a privacidad", comentó. 

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¡Agradece el apoyo a su esposa!

Cuando ya deja en claro que no comentará sobre su reconciliación y viaje con Alejandra Baigorria, expresa su agradecimiento por siempre apoyarla en cada paso de su trabajo como empresaria y vida personal. 

"Agradezco el interés y el apoyo que siempre le brindan a mi esposa, eso me gusta bastante y nada, solo eso", declaró. 

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Said Palao comparte fotografía junto a Alejandra Baigorria 

Por medio de sus redes, Said Palao ha sido el primero en demostrar que estaría haciendo puntos para reconciliarse con Alejandra Baigorria. Primero derrochó amor cuando la empresaria estuvo en la alfombra roja de un evento donde fue premiada en España. Así mismo, la 'gringa' le dedicó un mensaje de agradecimiento a su esposo por apoyarla, a pesar de haberlo dejado de lado por varios meses. 

El chico reality no pudo evitar no compartir una fotografía de ambos juntos por primera vez desde aquel ampay en Argentina hace un mes. En la foto se puede observar como ambos juntas sus rostros sonriendo muy felices.

De esta manera, Said Palao ha regresado feliz de su viaje a España donde estuvo con Alejandra Baigorria. El chico reality no quiso responder sobre su vida, pero señala que sus problemas los resuelven de manera privada. 

Temas relacionados Alejandra Baigorria arreglan privado Problemas reconciliación Said Palao

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