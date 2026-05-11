Melissa Paredes se quiebra tras emotiva sorpresa de su hija y Anthony Aranda: "Soy la mamá más feliz"

Melissa Paredes vivió un momento especial en la reciente edición de Estás en Todas, donde la producción la sorprendió en la antesala del Día de la Madre. La conductora no pudo contener las lágrimas al recibir emotivos mensajes de su hija Mía y de su esposo Anthony Aranda.

Melissa Paredes rompe en llanto tras sorpresa de su hija y Anthony Aranda

Durante la transmisión del programa, la producción preparó un video especial donde participaron las personas más importantes en la vida de Melissa Paredes. La primera en aparecer fue su hija Mía Cuba, quien le dedicó unas tiernas palabras por el Día de la Madre.

"Mamá, te deseo un feliz día de la madre, te quiero mucho, te amo, y eres la mejor mamá del mundo y tú ya sabes que nos encanta comprar, tal vez algún día compramos el regalito para ti o para mí", expresó la menor, generando inmediata emoción en la conductora.

Luego apareció Anthony Aranda, quien también aprovechó la fecha para destacar públicamente la admiración que siente por Melissa como madre y esposa. El bailarín aseguró sentirse orgulloso de la familia que construyeron juntos y resaltó el papel que ella cumple en el hogar.

"Quiero desearle un feliz día de las madres al amor de mi vida. Mi esposa hermosa. Quiero decirte que eres una madre espectacular. Toda tu familia y todos los que te rodean, lo sabemos. Estamos súper orgullosos de eso. Gracias por ser esa espectacular madre, esa guía para esta familia. Feliz día de las madres, amor. Te amamos", comentó Anthony.

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Melissa Paredes responde fuerte a críticas por su look en alfombra roja

El 27 de abril se realizó en Lima la avant premiere de 'El diablo viste a la moda 2', un evento que reunió a diversas figuras del espectáculo y la moda en el Jockey Plaza. La velada estuvo marcada por propuestas elegantes y arriesgadas inspiradas en el estilo de la película, convirtiendo la alfombra roja en uno de los momentos más comentados de la noche.

Entre las asistentes, Melissa Paredes destacó al llegar junto a su esposo, Anthony Aranda, con sastres a juego de color vino diseñado por Daniel Vercchelli. Su elección, que se alejó de los vestidos tradicionales y no tardó en generar opiniones divididas en redes sociales.

Sin embargo, las reacciones en redes no se hicieron esperar y algunos la compararon con animadores de circo e incluso le pidieron cócteles en tono irónico, como si fueran mozos. Lejos de esquivar los comentarios, la actriz optó por responder con humor y sarcasmo.

"¿Dónde era la función del circo?", le escribieron, a lo que Melissa contestó: "A la próxima te pido asesoría a ti bb, no te preocupes". Cuando otro seguidor comentó "Me traes una piña colada?", ella respondió: "Estaaaa atrevidaaaaa!".

Pese a las críticas, también recibió el respaldo de algunos seguidores por su propuesta distinta, ante lo cual dejó claro que no piensa dejarse afectar por comentarios negativos sobre su estilo o seguridad.

"Ella está innovando, en esta vida es para arriesgarse", comentó una seguidora, a lo que Melissa respondió: "Esoooo bb! Si los perros ladran es señal que vamos avanzando".

Melissa responde a los críticos

En conclusión, Melissa Paredes vivió días de intensas emociones entre lágrimas, mensajes familiares y comentarios virales en redes. Mientras celebraba el amor de su hija y Anthony Aranda en televisión, también demostró que sabe responder a las críticas con humor y firmeza.