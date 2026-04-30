Melissa Paredes responde fuerte a críticas por su look en alfombra roja: "Si los perros ladran..."

La reciente alfombra roja del avant premiere de 'El diablo viste a la moda 2' reunió a diversas figuras del espectáculo que desfilaron con sus mejores looks. Sin embargo, quien más dio que hablar fue Melissa Paredes, cuyo outfit generó una ola de comentarios en redes sociales, a los que no dudó en responder con firmeza.

Melissa Paredes se defiende de las críticas

El 27 de abril se realizó en Lima la avant premiere de 'El diablo viste a la moda 2', un evento que reunió a diversas figuras del espectáculo y la moda en el Jockey Plaza. La velada estuvo marcada por propuestas elegantes y arriesgadas inspiradas en el estilo de la película, convirtiendo la alfombra roja en uno de los momentos más comentados de la noche.

Entre las asistentes, Melissa Paredes destacó al llegar junto a su esposo, Anthony Aranda, con sastres a juego de color vino diseñado por Daniel Vercchelli. Su elección, que se alejó de los vestidos tradicionales y no tardó en generar opiniones divididas en redes sociales.

Sin embargo, las reacciones en redes no se hicieron esperar y algunos la compararon con animadores de circo e incluso le pidieron cócteles en tono irónico, como si fueran mozos. Lejos de esquivar los comentarios, la actriz optó por responder con humor y sarcasmo.

"¿Dónde era la función del circo?", le escribieron, a lo que Melissa contestó: "A la próxima te pido asesoría a ti bb, no te preocupes". Cuando otro seguidor comentó "Me traes una piña colada?", ella respondió: "Estaaaa atrevidaaaaa!".

Melissa responde a los críticos

Pese a las críticas, también recibió el respaldo de algunos seguidores por su propuesta distinta, ante lo cual dejó claro que no piensa dejarse afectar por comentarios negativos sobre su estilo o seguridad.

"Ella está innovando, en esta vida es para arriesgarse", comentó una seguidora, a lo que Melissa respondió: "Esoooo bb! Si los perros ladran es señal que vamos avanzando".

Nicole Akari destruye look de Melissa Paredes

Todo ocurrió en el programa 'América Hoy', donde se comentaban los looks de los famosos. Lo que inició como un análisis más terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del espacio.

Durante la conversación, Edson Dávila resaltó que la pareja llegó con outfits combinados. Fue entonces cuando Nicole Akari lanzó una opinión directa que sorprendió en el set y generó reacciones inmediatas.

"¡Ah, no! Melissa Paredes y Anthony, ¿qué te parece? Por favor, ¿cómo fueron?, fueron en match", mencionó 'Giselo'. "A ver, en realidad, Melissa siempre está bien vestida, es divina, igual que Anthony. Pero para mí eran los mozos que estaban atendiendo a los invitados", dijo.

En conclusión, Melissa Paredes respondió con firmeza y humor a las críticas por su look en la alfombra roja, dejando en claro que no se deja afectar por los comentarios negativos y que mantiene su estilo con seguridad.