Isabella Ladera es cuestionada tras confesar que desconoce el tiempo de su embarazo: "¿Cómo no va saber?"

Hugo García e Isabella Ladera anunciaron que serán padres por primera vez juntos el 13 de febrero, noticia que emocionó a sus seguidores y marcó un nuevo capítulo en su relación iniciada el año pasado. No obstante, una entrevista reciente de la influencer generó debate al no precisar el tiempo de gestación.

Isabella Ladera evita precisar los meses de embarazo

Tras el anuncio oficial, Isabella Ladera concedió una entrevista exclusiva a Hola USA, medio que incluso la presentó en su más reciente portada. En la conversación, la empresaria habló sobre esta nueva etapa en su vida y compartió su emoción por convertirse en madre.

No obstante, cuando le consultaron directamente sobre cuántos meses de embarazo tiene, su respuesta llamó la atención. La influencer reconoció que no maneja con exactitud ese dato y prefirió no profundizar en el tema.

"(¿Cuántos tiempo tienes ya de embarazo, Isa?) Ay, es algo que todavía desconozco puede que tenga 5, 6, 7, 8 meses, pero como era algo que estaba buscando tanto tiempo. Ay, prefiero mantenerlo para mí", manifestó Isabella Ladera.

Sus declaraciones sorprendieron a parte del público, sobre todo porque su relación con Hugo García comenzó hace aproximadamente cuatro meses. La falta de precisión respecto al tiempo de gestación provocó comentarios y especulaciones en redes sociales, donde algunos usuarios cuestionaron la cronología de los hechos.

A pesar de ello, la pareja no ha respondido a los cuestionamientos y continúa compartiendo mensajes positivos sobre la próxima llegada de su bebé.

Conductores de "América Hoy" cuestionan la cronología

El tema también llegó al programa "América Hoy", donde los conductores analizaron las declaraciones de la modelo venezolana. Janet Barboza, Edson Dávila y Rebeca Escribens comentaron la entrevista y pusieron énfasis en el tiempo que Isabella aseguró desconocer.

Edson Dávila, conocido como "Giselo", expresó sus dudas sobre la rapidez con la que habría ocurrido el embarazo. "Osea ellos se conocieron y se embarazaron por que ellos dijeron que no estaban. ¿Cómo no va saber cuántos meses tienen", comentó en primer lugar.

Posteriormente, Janet Barboza y Rebeca Escribens señalaron que les resultaba extraño que la futura madre no supiera con exactitud cuántos meses de gestación tiene. Según su apreciación, Isabella Ladera podría encontrarse entre el quinto y sexto mes de embarazo.

Los comentarios en televisión avivaron aún más la conversación en redes, donde seguidores dividieron opiniones entre quienes celebran la noticia sin cuestionamientos y quienes buscan entender mejor la línea de tiempo de la relación.

En conclusión, Hugo García e Isabella Ladera viven una etapa clave y se alistan para recibir a su hijo entre muestras de cariño y cuestionamientos públicos. Aunque algunos se enfocan en la cronología del embarazo, la pareja mantiene el entusiasmo y guarda detalles en reserva.