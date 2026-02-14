Fiorella Cayo, tía de Alessia Rovegno, desea lo mejor a Hugo García e Isabella Ladera: "Bendiciones para las 4"

La influencer Isabella Ladera reveló que está embarazada y sería su primer hijo con el peruano Hugo García. Quien sorprendió con felicitar a la pareja fue la tía de Alessia Rovegno, mandado sus mejores deseos para el exchico reality y su pareja.

Fiorella Cayo felicita a Hugo García e Isabella Ladera

Hugo García compartió la feliz noticia sobre el embarazo de su pareja Isabella Ladera en sus redes sociales sorprendiendo a muchos, aunque ya habían muchos rumores. Muchos amigos le dedicaron sus felicitaciones, pero quien llamó la atención fue Fiorella Cayo, quien le deseo lo mejor al ex de su sobrina Alessia Rovegno.

"Bendiciones para los dos y ahora 4.Que Dios siempre los proteja y bendiga. Mucha energía bonita desde aquí para ustedes", expresó la tía de Alessia Rovegno.

Fiorella Cayo dedica mensaje a Hugo García e Isabella Ladera

¿Cómo reaccionó Hugo García?

En una entrevista con la revista Hola!, Isabella Ladera estuvo contando de cómo fue todo el proceso de su embarazo. Así mismo, cuando le preguntaron cuánto tiempo tenía, afirma que no sabe con exactitud, pero que era un bebé tan deseado junto a su pareja Hugo García.

"Es algo que todavía desconozco. O sea, he tratado de vivir esto tan íntimo y lo he querido cuidar tanto en estos últimos meses... puede que tenga cinco, seis, siete, ocho meses, pero como era algo que estaba buscando tanto tiempo, prefiero mantenérmelo para mí", expresó.

Durante su conversación con el medio de prensa, reveló que se realizaba varios test de embarazo, pero que siempre salía negativo y cuando por fin salió positivo, se lo contó primero a su madre. Luego, explica cómo se lo reveló a Hugo García, ya que era un sueño que ambos compartían. La joven señala que estaba muy emocionada por contárselo y cuando se lo cuenta, revela que el exchico reality quedó totalmente en shock y luego estuvo llorando de la emoción, agradecido porque se convertirá en padre.

"Y el niño se queda como en shock. Él me dice: '¡No puede ser, no puede ser!'. Él me dijo: 'Tanto tiempo esperando esta noticia', y se pone a llorar un rato. Ya después de dársela (la noticia) agradecido, muy feliz. O sea, desde ese momento no hemos dejado de hablar de la llegada de nuestro bebé y de todos los planes que tenemos", expresó.

De esta manera, Isabella Ladera y Hugo García esperan con muchas ansias a su primer hijo juntos. Una de las personas que se sumaron a las felicitaciones fue la tía de Alessia Rovegno, Fiorella Cayo, quien le deseo lo mejor al chico reality y su nueva familia.