Brian Rullan revela que sus hijos no saben del accidente de Laura Spoya: "Así lo hemos manejado"

La situación de salud de Laura Spoya sigue generando atención en la farándula, y esta vez su expareja, Brian Rullan, se pronunció para contar cómo viene manejando todo tras el accidente que dejó a la conductora hospitalizada. El empresario explicó que, por ahora, sus hijos no conocen lo ocurrido para evitar que se preocupen.

Brian Rullan dice que sus hijos desconocen accidente de Laura Spoya

En un enlace telefónico con "Mesa Caliente", Brian Rullan, con quien se casó Laura Spoya, fue consultado sobre el estado emocional de los pequeños y la recuperación de la exmiss Perú. El empresario confesó que los menores desconocen lo ocurrido con su mamá.

El empresario explicó que han optado por no contarles a sus hijos lo sucedido, con el fin de mantenerlos tranquilos mientras la conductora se recupera y atraviesa este proceso médico. Según señaló, considera que los niños podrían imaginar muchas cosas si conocen la verdad.

"Uno tiene que estar ahí siempre (Una situación preocupante, porque tienen dos pequeños, al saber que su madre tuvo un accidente, en su cabecita cuántas cosas podrían pasar) No, millones. Por eso no saben nada, así lo estamos manteniendo, no saben nada, ahorita no saben nada y están tranquilos. Saben que su mamá está trabajando y así es como lo hemos manejado", aseguró.

De esta manera, dejó en claro que la prioridad familiar es la estabilidad emocional de los menores. Por otro lado, señaló que espera la evolución de la salud de Laura para quizás darles más detalles.

Habla de la operación y su comunicación con Laura Spoya

Durante la conversación, Brian Rullan también confirmó que la conductora deberá ser operada debido a las lesiones que sufrió tras el accidente. También, destacó que mantiene comunicación directa con ella.

"Ella está bien, tiene el tema de las vértebras y la van a operar. No es una cirugía demasiado complicada, pero al mismo tiempo en mi opinión si es complicado. Solamente he hablado con Laura y con Tef", comentó.

Asimismo, reveló que ha conversado con Laura por mensajes. Sin embargo, prefiere mantener esos detalles en privado por respeto a su estado actual.

"Hemos hablado por mensaje, está agitada y preocupada, muchas cosas. Pero al fin del día son temas que debemos mantener privado para ella. Ella está bien y sabemos que la van a operar", indicó.

Además, remarcó que en este momento lo más importante es su recuperación y no las especulaciones sobre lo ocurrido. De tal manera, expresó su preocupación y deseo de que todo mejore para la madre de sus hijos.

"Lo único que les puedo decir en vez de preocuparse en qué fue lo que pasó, hay que preocuparnos de que esté bien. Lo único que importa es que Lau sabe qué pasó, lo único que está en mi cabeza es cuándo se va a recuperar y cómo se va a recuperar. Es lo único que me importa en este momento", expresó.

En conclusión, tras el accidente de Laura Spoya, Brian Rullan decidió priorizar la tranquilidad de sus hijos y enfocarse en la recuperación de la conductora. Señaló que ambos estuvieron de acuerdo con esa decisión, dejando claro que la familia atraviesa este momento con cautela, apoyo y mucha reserva.