Brian Rullan habla sobre el grave accidente que tuvo Laura Spoya: "Estoy sacado de onda, agitado"

Hace unas horas, Laura Spoya fue protagonista de un grave accidente donde estrelló su auto contra un muro y fue llevada de manera inmediata a una clínica para ser atendida. Su expareja y padre de sus hijos, Brian Rullan, se pronunció sobre el estado actual de la exreina de belleza.

Brian Rullan se pronuncia

El empresario Brian Rullan se encontraba en México cuando se enteró de la noticia de su expareja Laura Spoya y el grave accidente que tuvo. El padre de los hijos de la exreina de belleza, señaló su preocupación tras ser informado en el programa 'Sin Más Qué Decir'.

"(Queríamos saber cómo se encuentra Laura) Estoy sacado de onda, agitado, nunca quieres despertar y ver tu teléfono, leer lo que estás leyendo. Lo más importante es que está bien, que es lo único que nos importa, está fuera de cualquier cosa (peligro), lo más importante", expresó.

En otro momento, el mexicano dejó en claro que se encontraba en Cancún por temas de trabajo y no pensaba regresar al Perú tan pronto, pero por las circunstancias actuales estaría de regreso lo antes posible para verla situación de la madre de sus hijos.

"Es lo único que les puedo decir, ella está bien, yo ya estoy comprando mi boleto para regresarme. Vine por chamba a Cancún y tenía que ir de chamba a Miami, pero tuve que cambiar todo por esto que está pasando ahorita. Ella está bien, que es lo más importante", agregó.

¿Laura Spoya entrará a cirugía?

Así mismo, en el podcast le consultaron sobre la cirugía que le harían a la conductora de un programa digital, pero Brian Rullan señaló que no tiene permitido dar detalles de los procedimientos que harán a su expareja. Aún así señaló que actualmente está fuera de peligro y agradeció la preocupación de sus seguidores.

"(¿Ella está entrando a una cirugía, esto es correcto?), No tengo permiso de decir nada, solo puedo decir que está bien. Echen buenas vibras, pero está bien. Gracias a todo el mundo que se ha preocupado", expresó finalmente el empresario en el podcast de María Pía Copello.

De esta manera, Brian Rullan señala que Laura Spoya se encuentra fuera de peligro, pero no descartó que vaya ser sometida a una cirugía. Por el momento, reveló que estará regresando lo más pronto al Perú para velar de cerca por el estado de salud de la madre de sus hijos.