Anelhí Arias destruye a Pamela López luego que Dayron Martín confirmara amorío: "Patética, mentirosa y cínica"

Dayron Martín confirmó que mantuvo una relación esporádica con Pamela López cuando aún estaba con Anelhí Arias. Luego de tantas negativas de la influencer sobre su pasado, la ex del salsero salió arremeter con todo revelando más detalles de la infidelidad.

Anelhí Arias contra Pamela López

En el programa 'Amor y Fuego', Anelhí Arias se conectó por videollamada para hablar tras la confirmación de Dayron Martín sobre su relación clandestina con Pamela López en el 2009 y 2010. Es así como la empresaria y animador señaló que era algo que en todo Trujillo se sabía y era la misma 'KittyPam' quien seguía al salsero en sus presentaciones.

"Eso era vox populi en Trujillo, muchas personas me pasaban fotos, videos, obviamente no juntitos, sino en grupo y me enseñaban quien era. Después que le di su jalón de orejas a Dayron, le dije toda su vida cuando nos reconciliamos, ella seguía, seguían comentando, seguía yendo a los conciertos y subiendo al bus de Los Villacorta y seguían juntos", expresó.

Dayron vivía entre Trujillo y Lima cerca de cuatro años y la relación clandestina con Pamela López habría durado cerca de dos años, según dijo Anelhí Arias. Así mismo, no dudó en arremeter en contra de la ex de Christian Cueva por señalarse como una mujer digna que nunca se metió en una relación, cuando no fue así en su caso.

"Ella tanto que se banderea en decir que 'las otras son las clandestinas, yo no', no señor, aquí ella es la primera. No escupas al cielo que te cae. Si tu vienes hacer tu vida público, pues el menú viene con postre incluido y los anticuchos vienen con bastante ají. Dayron ella iba al departamento donde estabas, todo eso yo lo sé, eso lo hablamos", mencionó.

¡Tiene testigos!

Así mismo, Anelhí Arias salió a responder lo que dijo Pamela López pidiendo pruebas de todo lo que dice, y señaló que hay varios testigos que confirmarían su relación clandestina que tuvieron.

"No puede negar que no estuvo con Dayron, hay muchas personas que saben. Yo no estoy defendiendo a Cueva ni a nadie, estoy hablando lo que a mí me pasó. Ella manda a ubicarme, yo le voy a mandar su pastilla de 'memorex' para que recuerde. Me parece tan patética, mentirosa, cínica. Yo quiero decirle a ella como dijo Milena Zárate, 'no tiene sangre en la cara'", agregó.

De esta manera, Dayron Martín confirmó que tuvo algo con Pamela López cuando aún estaba con Anelhí Arias. Esto causó que la ex del salsero no dudara en arremeter con todo contra la 'KittyPam'.