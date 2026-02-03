María Pía Copello responde a acusaciones tras debut en streaming: "No hemos utilizado bots"

Controversiales cifras en su debut. María Pía Copello incursionó en el mundo del streaming con el estreno de 'Sin más que decir'. Sin embargo, la polémica se encendió debido a un incremento inusual de audiencia durante el desarrollo del programa.

María Pía Copello sobre uso de bots

El salto de la televisión al mundo del streaming no ha sido un camino fácil para María Pía Copello. La conductora estrenó el programa 'Sin más que decir', junto a Daniela Darcourt, Flavia López, Diego Rivera, Israel Dreyfus y Dafonseka, en su canal de YouTube '+QTV'.

El estreno del programa fue polémico luego de que miles de usuarios en redes sociales cuestionaran el repentino y masivo incremento de dispositivos conectados durante la transmisión en vivo. Ante ello, María Pía Copello enfrentó las críticas y cuestionó lo sucedido.

"Nosotros estábamos cerca de 20 mil conectados de manera orgánica viendo el programa y, en un minuto, saltó a 30 mil y, al siguiente, a 45 mil", señaló.

María Pía Copello señaló que lo que buscan es generar una "bandera roja" para advertir a las marcas sobre una supuesta irregularidad en la audiencia. En ese sentido, negó categóricamente el uso de bots y afirmó que no han utilizado absolutamente ningún tipo de mecanismo artificial.

¿Boicot contra el programa de María Pía Copello?

Sin embargo, lejos de celebrar las cifras, el equipo de 'Sin más que decir' mostró su preocupación en directo. Según explicaron, este incremento no sería un beneficio, sino un ataque orquestado para desprestigiarlos frente a sus auspiciadores y las métricas reales de las plataformas digitales.

Uno de los primeros en pronunciarse fue Dafonseka, quien señaló que están inyectando bots para que el estreno sea un fracaso. Por su parte, Israel Dreyfus respaldó la postura de su compañero e indicó que tiene sospechas de donde viene eso.

Asimismo, con la transparencia que la caracteriza, Daniela Darcourt se dirigió a quienes estarían detrás de esta maniobra. "Déjennos trabajar tranquilos, Amigos no gasten su plata en vano, déjennos crecer", expresó con indignación la cantante.

Este incidente pone sobre la mesa la vulnerabilidad de las figuras públicas en el entorno digital. Mientras que en la televisión el rating es medido por empresas externas, en el streaming la guerra de los números es pública y, a veces, sucia.

De esta forma, María Pía Copello aseguró que no usan bots durante la transmisión de su programa de streaming. La conductora busca proteger la integridad de 'Sin más que decir' y asegurar que su crecimiento en la plataforma sea legítimo frente a su audiencia y patrocinadores.