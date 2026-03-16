CyberDays Perú llega el 23 de marzo: ¿estás preparado?

El CyberDays vuelve a marcar el calendario del comercio electrónico peruano. Este 23 de marzo arranca la primera edición del año, organizada por la Cámara de Comercio de Lima (CCL), y si todavía no tienes claro qué esperar, este artículo te lo resume.

Prepararse con anticipación no es opcional. Quienes han participado en ediciones anteriores saben que las mejores ofertas desaparecen en horas, y llegar sin lista ni presupuesto definido es la forma más segura de gastar de más en lo que menos necesitas.

Qué es el CyberDays y qué dejó la edición 2025 en números

El CyberDays nació en 2012 como iniciativa de la CCL para impulsar el comercio electrónico en el país. Se realiza tres veces al año (marzo, julio y octubre) y concentra a los principales retailers nacionales con descuentos exclusivos solo para compras en línea.

Los números del año pasado hablan solos. Para la edición de marzo 2025, la CCL proyectó ventas por S/ 200 millones, un crecimiento de hasta 13% frente al mismo mes de 2024, impulsado por mayor adopción digital y una frecuencia de compra más alta entre los peruanos. El ticket promedio por comprador se estimó entre S/ 250 y S/ 350.

Las categorías con mayor demanda fueron smartphones, televisores, laptops, ropa de temporada y pasajes a destinos nacionales. Los descuentos en productos llegaron hasta 40% y en servicios como viajes hasta 60%. Datos útiles para saber dónde poner el ojo este marzo.

Cómo sacarle el máximo provecho al CyberDays

Lo primero es llegar con la tarea hecha. Definir qué necesitas comprar y cuánto estás dispuesto a gastar antes del 23 te ahorra tiempo y te protege de las "compras por impulso" que son el principal riesgo de estos eventos.

Un buen complemento es revisar portales como Megacupones, donde suelen publicarse cupones y descuentos adicionales por categoría que se pueden combinar con las promociones del CyberDays. A veces el descuento extra que marca la diferencia no está en el sitio del retailer sino ahí.

Otro consejo que pocos aplican: revisa los precios de los productos que te interesan con una semana de anticipación. Algunos vendedores ajustan los precios base justo antes del evento, así que tener una referencia previa te permite saber si el descuento del 23 es real o solo parece serlo.

Por último, prioriza tecnología y electrodomésticos. Son las categorías donde los descuentos son auditados por la propia CCL y donde históricamente el ahorro real es más consistente.

Qué esperar del CyberDays del 23 al 26 de marzo 2026

La primera edición del año suele ser la más generosa. Las marcas llegan con stock completo y los descuentos tienden a ser más agresivos que en julio u octubre, cuando el inventario ya se fue reduciendo con cada campaña anterior.

Para este marzo se esperan participaciones en tecnología, moda, electrohogar y viajes. Las reservas de hotel con precio especial ya están activas en algunos portales (útil si tenías pensado un viaje para este año). El evento, en la práctica, cubre casi todo lo que alguien pueda necesitar renovar en el primer trimestre del año.

El CyberDays funciona un poco como un mercado en hora punta: quien llega con la lista hecha compra lo que necesita, el que llega a ver qué hay termina llevando lo que quedó. Arma tu lista antes del 23, no durante el evento.

Marca la fecha, sigue las actualizaciones de Megacupones y revisa las tiendas confirmadas con días de anticipación. La preparación no garantiza el mejor precio, pero sí te pone en el lugar correcto cuando aparece.