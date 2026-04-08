Más de 22 horas sin luz: Claro logra mantener su señal activa para sus clientes

Diversas zonas del país vienen siendo afectadas por un prolongado corte de energía eléctrica que ya supera las 22 horas, generando serias complicaciones en la vida cotidiana de los ciudadanos. La falta de suministro eléctrico no solo impacta hogares, sino también servicios esenciales.

Uno de los servicios más impactados por esta situación es el de las telecomunicaciones. De acuerdo con los reportes de usuarios, numerosas personas han quedado sin señal móvil, lo que las mantiene prácticamente incomunicadas en medio de la emergencia, dificultando el acceso a información clave.

Claro mantiene la conectividad

No obstante, dentro de este escenario adverso, se ha identificado un caso destacado: el operador Claro ha logrado mantener activo su servicio móvil para sus clientes. Según la información recibida, la empresa ha desplegado cuadrillas de atención y ejecutado acciones orientadas a sostener la conectividad, pese a las dificultades derivadas del corte de energía.

Gracias a estas medidas, los usuarios de Claro han podido continuar comunicándose a través de sus dispositivos móviles, incluso en las zonas afectadas por la interrupción del suministro eléctrico, marcando una diferencia frente a otros operadores.

Las autoridades y empresas involucradas continúan trabajando para restablecer el servicio de energía a la brevedad posible.

En medio de esta emergencia, mientras muchos ciudadanos permanecen incomunicados, los usuarios de Claro sí cuentan con servicio móvil, lo que les permite mantenerse conectados.