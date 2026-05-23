Edwin Guerrero defiende salida de Corazón Serrano de festival Vibra Perú: "Necesitamos se respeten los acuerdos"

La agrupación Corazón Serrano volvió a convertirse en tema de conversación tras anunciar su retiro del festival Vibra Perú 2026. La decisión habría ocurrido por desacuerdos con la organización relacionados con la promoción del evento y la inclusión de más artistas en el cartel oficial. Ante la polémica, Edwin y Leodan Guerrero explicaron las razones de la salida del grupo.

Hermanos Guerrero explican por qué Corazón Serrano dejó Vibra Perú 2026

A través de una transmisión en vivo en TikTok, Edwin y Leodan Guerrero contaron detalles de las conversaciones que sostuvieron con los organizadores del festival. Según explicaron, inicialmente habían llegado a un acuerdo para realizar el espectáculo "Acceso al corazón 4" como una presentación exclusiva de Corazón Serrano durante el 28 de julio.

Edwin Guerrero relató que incluso ya existían conversaciones avanzadas para desarrollar el show en Costa 21 antes de recibir la propuesta de Vibra Perú.

"Nosotros cuando decidimos hacer un 'Acceso al Corazón' en Lima ya habíamos quedado con Costa 21 y estábamos solo a una firma. Entonces yo recuerdo una llamada de Hugo Tolentino, que es el encargado de Vibra Perú, que me dice: 'Voy a hacer 28 y 29'. Él nos ofrecía ese formato y que nosotros hagamos el 'Acceso al corazón' el día 28 solo. Era un día exclusivo solo para Corazón Serrano", explicó Edwin.

Según detallaron, la situación cambió cuando apareció un nuevo flyer promocional del festival incluyendo a varios artistas adicionales, algo que aseguran, no formaba parte de lo conversado inicialmente. Entre los nombres que aparecieron figuraba el cantante Gian Marco, cuya participación sí había sido discutida previamente con ellos.

"En el transcurso de los días él me mencionó que tenía a Gian Marco. Me dice: '¿Quién no quiere tocar con Gian Marco?' Nosotros somos admiradores de él. Entonces yo le dije: 'Entonces lo hacemos con Gian Marco ese día'. Él me aceptó", comentó Leodan Guerrero.

Sin embargo, Edwin aseguró que el problema surgió cuando la organización presentó una promoción distinta a la pactada.

"Sale un flyer con todos los artistas y digo: 'Leo, eso está mal'", manifestó el líder del grupo, dejando entrever su molestia por la forma en que se manejó la difusión del festival.

Revelan que tienen audios de las conversaciones

Durante la transmisión, Leodan Guerrero también sorprendió al revelar que conserva audios de las conversaciones que sostuvo con los organizadores del festival. Según explicó, estos registros demostrarían que existieron acuerdos previos que finalmente no se cumplieron.

"Un ensayo de nosotros teniendo los artistas que iba a tener iba a durar 4, 5 o 6 horas y teniendo muchos más artistas como él lo había programado iba a ser totalmente inviable. Yo le dije: 'Por favor hermano, necesito que se respeten los acuerdos iniciales'. Él me dijo que lo iba a solucionar, lo cual nunca lo solucionó", afirmó Leodan.

Las declaraciones rápidamente generaron reacciones entre los seguidores de la agrupación, quienes se dividieron entre quienes respaldan la decisión de Corazón Serrano y quienes lamentan que la orquesta no forme parte de uno de los festivales más esperados del año.

Por ahora, los organizadores de Vibra Perú 2026 no han emitido un pronunciamiento oficial respondiendo a las acusaciones realizadas por los hermanos Guerrero. Mientras tanto, el retiro de Corazón Serrano continúa siendo tema de conversación en redes sociales y en el mundo del espectáculo.

En conclusión, pse a la polémica, la agrupación aseguró que seguirá enfocada en sus proyectos musicales y conciertos independientes. Los hermanos Guerrero insistieron en que su prioridad será ofrecer un espectáculo de calidad para sus fanáticos.