Nicola Porcella sufre dolorosa pérdida familiar y conmueve: "Por qué alguien tan bueno tuvo que irse"

Nicola Porcella atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. La mañana de este jueves 21 de mayo, el actor peruano conmovió a sus seguidores al anunciar la muerte de un familiar muy cercano. El exchico reality usó su cuenta de Instagram para despedirse de este ser querido con un mensaje lleno de tristeza, amor y gratitud.

Nicola Porcella despide a familiar con emotivo mensaje

Nicola Porcella atraviesa un momento muy triste. La mañana de este jueves 21 de mayo, el actor peruano conmovió a sus seguidores al anunciar la muerte de un familiar muy cercano, su primo Gonzalo. Además, compartió varias fotografías en Instagram. En sus palabras, Nicola dejó ver lo importante que fue esta persona en su vida.

Ante sus más de 4 millones de seguidores, Nicola Porcella confesó que todavía no logra asimilar la partida de su familiar. El exintegrante de "Esto es Guerra" expresó su dolor y se preguntó por qué una persona tan buena tuvo que irse.

"Estoy escribiendo esto sin todavía asimilar que ya no estás. Me gustaría entender la forma en que Dios y la Virgen obran, para comprender por qué alguien tan bueno, que solo vivió para su familia, tuvo que irse. Espero algún día encontrar la respuesta, aunque sé que será muy difícil", escribió.

En su publicación, el finalista de "La Casa de los Famosos México" también recordó todo lo que vivió junto a su ser querido. El actor señaló que fue una persona muy importante en su vida y lo consideró como un hermano más, aunque nunca se lo haya dicho directamente.

"Fuiste un hermano más para mí, y sé que nunca te lo dije, pero gracias: por cuidarme desde niño, por preocuparte por mí, por esas noches en las que dejabas de salir con tus amigos para quedarte jugando Nintendo, por ayudarme a crecer, por no dejarme solo y por hacerlo hasta tus últimos días", expresó.

Sus palabras tocaron el corazón de sus seguidores, quienes no tardaron en enviarle mensajes de apoyo. Muchos resaltaron el cariño con el que Nicola despidió a su familiar y la promesa que hizo en medio de este dolor.

El actor promete cuidar a sus seres queridos

Nicola Porcella también dejó claro que su familiar fue un ejemplo para toda la familia. Aunque reconoció que su partida deja un vacío imposible de llenar, pidió fortaleza para poder seguir adelante.

"Fuiste un ejemplo para todos. Nos dejas un gran vacío que nunca se podrá llenar y, así como no cuestiono a Dios, solo le pido que nos dé fortaleza para poder salir adelante como familia", agregó.

En otra parte del mensaje, Nicola hizo una promesa muy especial a su primo lado de 'Gonchi', como le decían de cariño. El actor aseguró que cuidará de Gaelito y Constanza, así como su familiar lo cuidó a él desde niño. También prometió apoyar a Jime y a su tía para que no les falte nada.

"Te prometo que, así como cuidaste de mí, Adri y yo vamos a hacer lo mismo con Gaelito y Constanza. Y no te preocupes por Jime y mi tía, porque voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que no les falte nada. Descansa en Paz", se lee.

Tras la publicación, varias figuras del espectáculo le enviaron mensajes de aliento. Sus amigos y excompañeros no dudaron en mostrarle su apoyo en este difícil momento.

Figuras del espectáculo le dan el pésame a Nicola Porcella.

"Te abrazo fuerte, Nico querido", escribió Daniela Darcourt. Mathías Brivio también comentó: "Lo siento mucho Nico". Hugo García se sumó con un sentido mensaje: "Mis más sentido pésame mi hermano. toda la fuerza para ti y tu familia". "Lo siento mucho", señaló Raysa Ortiz.

En conclusión, Nicola Porcella atraviesa un doloroso momento tras la muerte de un familiar muy cercano, a quien despidió con un mensaje lleno de amor y gratitud. El actor recordó los momentos que compartieron desde niño y prometió cuidar a sus seres queridos como él lo hizo con su familia. Tras su publicación, recibió el apoyo de amigos, figuras del espectáculo y seguidores.