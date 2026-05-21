Horóscopo de HOY, 21 de mayo: Soralla de los Ángeles revela las predicciones en el amor para los 12 signos

Con el inicio de la temporada de Tauro, los astrólogos señalan una fase de renovación e impulso personal, ideal para ordenar prioridades y confiar en la intuición. Desde el programa 'Espacio Astral', Soralla de los Ángeles, comparte su horóscopo del jueves 21 de mayo con recomendaciones para afrontar retos y equilibrar la energía.

Horóscopo hoy jueves 21 de mayo

Aries (20 mar-19 abr)

Hoy se abren caminos de éxito y buena fortuna. Confía en tus decisiones, el universo está de tu lado. Tu mejor amuleto es una piedra ojo de tigre.

Tauro (20 abr-20 may)

Recibirás señales claras sobre un cambio importante. Mantente atento y no ignores tu intuición. Tu mejor amuleto es una campanita de viento.

Géminis (21 may-21 jun)

La energía de renovación te impulsa a dejar atrás lo que ya no suma en tu vida. Tu mejor amuleto es una flor de lavanda.

Cáncer (22 jun-21 jul)

Un encuentro inesperado despertará emociones intensas. Vive el momento sin temor. Tu mejor amuleto es una perla blanca.

Leo (22 jul-22 ago)

Tu carisma brillará con fuerza y atraerás oportunidades valiosas en lo sentimental y personal. Tu mejor amuleto es una corona pequeña.

Virgo (23 ago-22 set)

El equilibrio regresa a tu vida. Hoy será ideal para tomar decisiones importantes con serenidad. Tu mejor amuleto es una hoja de romero.

Libra (23 set-22 oct)

Se acercan noticias positivas que devolverán la tranquilidad a tu corazón. Tu mejor amuleto es un dije de balanza.

"Espacio Astral" con Soralla de los Ángeles.

Escorpio (23 oct-22 nov)

Es momento de transformar tu energía y abrirte a nuevas posibilidades de crecimiento. Tu mejor amuleto es una vela morada.

Sagitario (23 nov-22 dic)

La suerte te sonríe y trae sorpresas agradables que iluminarán tu día. Tu mejor amuleto es una pluma azul.

Capricornio (23 dic-21 ene)

Tu esfuerzo comienza a dar frutos. Sigue adelante, estás construyendo algo grande. Tu mejor amuleto es un reloj antiguo.

Acuario (22 ene-17 feb)

Las respuestas que buscas llegarán cuando aprendas a escuchar el silencio de tu interior. Tu mejor amuleto es una estrella de cristal.

Piscis (18 feb-19 mar)

La magia del universo te envuelve y favorece tus deseos más profundos. Cree en lo imposible. Tu mejor amuleto es una gota de ámbar.

En conclusión, Soralla de los Ángeles recuerda que los astros guían, pero la voluntad personal define el rumbo. La temporada de Tauro invita a soltar lo que no aporta, mantener la serenidad y aprovechar oportunidades. Usar amuletos para potenciar la energía positiva permitirá enfrentar el día con equilibrio y optimismo.