Magaly cuestiona a Onelia Molina tras negar haber pasado la noche con Kevin: "Una versión más enredada"

Onelia Molina y Kevin Díaz se encuentran nuevamente en el centro de la polémica luego de negar que hayan pasado la noche juntos, pese a las imágenes difundidas por 'Magaly TV: La Firme'. Tras las declaraciones de ambos, Magaly Medina reaccionó y cuestionó la versión que dieron públicamente.

Magaly Medina no cree en la versión de Onelia Molina

Luego de las imágenes difundidas por el programa de espectáculos, Onelia Molina negó haber pasado la noche junto a Kevin Díaz. La arequipeña aseguró que el departamento al que ingresó correspondía a un Airbnb alquilado para grabar contenido con una marca para las redes.

Sin embargo, Magaly Medina puso en duda esta versión y señaló que trabajadores del edificio habrían confirmado que el joven modelo sí viviría en ese lugar. Además, cuestionó por qué la odontóloga decidió grabar en un departamento alquilado estando tan cerca de su vivienda.

"Una versión más enredada, dice que no es la casa de Kevin y dos diferentes vigilantes en dos diferentes días nos dijeron que sí conocen a Kevin Díaz en ese edificio. El Airbnb está a un km de tu casa, ¿por qué no grabaste en tu casa?", cuestionó la periodista.

Por otro lado, Onelia Molina admitió que Kevin Díaz sí estuvo presente en el departamento, aunque aseguró que solo estuvo para grabar contenido y no pasó la noche en el lugar. Sin embargo, esta explicación también fue cuestionada por Magaly Medina, quien consideró que la versión seguía siendo confusa.

"Entonces de qué estamos hablando, Onelia por favor, ¿por qué te enredas en tu propia cosa? Ah llegó, debe ser un asiduo (habitual) alquilar algún Airbnb en ese edificio porque si los porteros lo conocen", comentó.

La versión de Onelia Molin y Kevin Díaz

En la reciente edición de 'EEG', Onelia Molina y Kevin Díaz fueron consultados por las imágenes que sugerían que habrían pasado la noche juntos. Al respecto, la arequipeña afirmó que se trata de información equivocada, precisando que estuvo en el lugar por motivos de trabajo.

"Se han confundido, ha sido un error del informante. No es mi casa, yo fui para allá para grabar un contenido, tampoco es la casa de Kevin", aclaró Onelia Molina.

Al ser consultada sobre si Kevin habría estado en el departamento que alquiló, la participante sorprendió al confirmar su presencia, aunque señaló que solo estuvo para grabar contenido al día siguiente y negó que hayan pasado la noche juntos.

"Sí, pero nadie pasó la noche conmigo. Kevin llegó, grabamos un contenido de ropa y nos fuimos a una inauguración, eso fue todo. Yo no pasé la noche con nadie", comentó.

En conclusión, Magaly continuó cuestionando la versión de Onelia Molina y Kevin Díaz, tras considerar que no aclara por completo si ambos pasaron la noche juntos en el edificio mostrado en las imágenes. Por ello, insistió en que las explicaciones no despejan las dudas generadas por el ampay.