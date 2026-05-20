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Alejandra Baigorria sobre beso de Onelia Molina con Kevin Díaz: "En algún momento me darán la razón"

Tras su llegada a Lima, Alejandra Baigorria manda tremendo mensaje al ser consultada sobre apasionado beso entre Onelia Molina y Kevin Díaz.

Alejandra Baigorria sobre beso de Onelia Molina con Kevin Díaz
Alejandra Baigorria sobre beso de Onelia Molina con Kevin Díaz (Composición Karibeña)
20/05/2026

La relación entre Alejandra Baigorria y Onelia Molina nunca ha sido la mejor, pero se quebró más tras la boda de la empresaria, y luego, tras el ampay de Argentina. Ahora, la 'gringa de Gamarra' comentó sobre el reciente beso que se dio la odontóloga con Kevin Díaz en 'EEG'.

Alejandra Baigorria sobre 'chape' de Onelia con Kevin

El programa 'Amor y Fuego' fue en busca de Alejandra Baigorria tras su llegada a Lima luego de un viaje en Sudáfrica con Said Palao. La empresaria respondió algunas preguntas sobre su matrimonio, pero al ser consultada sobre el beso de Onelia Molina con Kevin Díaz, primero decidió guardar distancia minimizándolo. 

"¿Qué te parece que Onelia ya superó a Mario? lo vemos con Kevin Díaz besándose", le consultaron, y Alejandra dijo: "Personas que no tienen nada que ver en mi vida, no opino la verdad".

Luego, la empresaria no dudó en mandar tremendo mensaje sobre cómo la odontóloga habría superado rápidamente a Mario Irivarren. Afirmando así que el tiempo le daría la razón sobre Onelia. 

"Todo fue muy rápido al parecer, superó rápido a Mario Irivarren", le vuelven a preguntar, y la esposa de Said menciona: "Al final del caso yo no cambio. Lo que yo digo no lo cambio, lo que pienso de las personas no lo cambio... y siempre digo que en algún momento me darán la razón. Solamente digo eso (¿Volviste hablar con ella) no voy hablar de ella".

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Onelia coquetea a Kevin Díaz

Todo ocurrió al día siguiente de un reto de actuación, donde Onelia Molina y Kevin Díaz tuvieron que interpretar una escena romántica. Sin embargo, la química que mostraron en pantalla no pasó desapercibida y rápidamente generó comentarios entre sus compañeros y seguidores.

Durante el programa, Onelia fue consultada por el beso que se dio con Kevin. Lejos de esquivar el tema, la integrante de los "guerreros" respondió entre risas y confirmó que era la primera vez que ambos compartían un momento así frente a cámaras.

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"El día de ayer sí fue la primera vez que besé a Kevin y, ¡qué bien besa!", expresó Onelia Molina, causando sorpresa en el set y sobre todo la de Kevin. "¿Qué?", gritó Katia Palma. "¿Qué no me preguntaste eso?", señaló nerviosa Onelia. "Oye no le levantes... falsas ilusiones", dijeron Katia y Mathías Brivio.

De esta manera, Onelia Molina ya habría superado a Mario Irivarren con Kevin Díaz, pero Alejandra Baigorria un pensamiento muy diferente, ya que mandó tremendo mensaje tras el beso de la odontóloga con el chico reality en 'EEG'. 

Temas relacionados Alejandra Baigorria beso darán la razón Kevin Díaz Onelia Molina

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