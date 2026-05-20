Chechito revela que nunca fue infiel como Mario Irivarren y Said Palao: "Me porto muy bien"

El joven Chechito es uno de los artistas más queridos de la cumbia peruana que viene avanzando con su propia orquesta musical. Así mismo, el cantante señaló que es una persona fiel y respeta cuando está en una relación amorosa.

¡Siempre fue fiel!

Como se recuerda, Chechito estuvo saliendo con la bailarina Angye Zapata hace unos meses, pero nunca llegaron a formalizar como pareja oficial. Antes de ella tuvo algunas salientes, pero ninguna de manera formal excepto la novia que tuvo antes de saltar a la fama donde estuvieron juntos por dos años.

En una entrevista con el Diario 'El Trome', Sergio Romero fue consultado si en algún momento fue infiel, ya que en las últimas semanas varios artistas de la farándula como Mario Irivarren y Said Palao no han respetado a sus parejas.

"Cuando se está con pareja se debe ser respetuoso y no hacer daño a nadie. Antes me señalaron (de infiel), pero nunca lo fui; además, lo que no fue en tu año no te hace daño. Estoy tranquilo, me porto muy bien, tanto así que ya me van a salir alas, ja, ja, ja", expresó.

Es así como el joven cantante de cumbia y chicha señala que siempre ha respetado a su pareja cada vez que ha tenido una relación. Además, comenta que tampoco es un santo, pero sabe los límites.

"No es que sea santo, pero nunca le he jugado mal a ninguna pareja", declaró.

Sobre Chechito

El joven cantante Sergio Romero saltó a la fama hace unos años tras volverse viral en las redes sociales cantando temas de chicha en la orquesta de su tío. Después, decidió avanzar como solista y decidió tener su propia orquesta musical a su corta edad y ahora, ha cumplido su segundo aniversario hace unos días.

En poco tiempo, el artista conocido como 'Chechito' se ha ganado el cariño del público a lo largo de estos años, más cuando fue víctima de extorsión. Actualmente, viene lanzando varios éxitos musicales y colaboraciones, teniendo su propia delantera musical con jóvenes cantantes. Además, también ha sido vinculado amorosamente con algunos artistas de la farándula, pero a pesar de ser salientes nunca llego a formalizar.

De esta manera, el joven conocido como 'Chechito' ha expresado que en ámbito sentimental siempre ha sido una persona que respeta a su pareja sobre todo. Esto en medio de la aún polémica infidelidad de Mario Irivarren y Said Palao a sus respectivas parejas.