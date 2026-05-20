Tortas "Lo de Jochi" sorprendió con espectacular pastel durante cumpleaños en Karibeña

Un cumpleaños siempre es motivo de una gran celebración, y en Karibeña no es la excepción. Para esta ocasión, Tortas 'Lo de Jochi' sorprendió con un exquisito pastel que cautivó a todos los presentes.

Tortas 'Lo de Jochi' impresiona con espectacular pastel

Hoy, miércoles 20 de mayo, se celebró a por todo lo alto un cumpleaños en Karibeña. 'Lo de Jochi' se hizo presente con una espectacular torta que deleitó el paladar de todos los asistentes.

Esta hermosa torta de cumpleaños presenta un elegante diseño de estilo vintage y coquette, completamente cubierta con un delicado glaseado de color rosado pastel. La parte superior está decorada con detallados bordes de crema batida, sutiles perlas doradas, cintas de tonalidad rosa y una escritura de color dorado que dice 'Happy Birthday'.

En los laterales se aprecian perlas y lazos colgantes de color rosa intenso que rodean la torta. Finalmente, la base redonda de presentación incluye de manera muy prolija el nombre de la cumpleañera, moldeado en letras perfectamente alineadas.

Tortas 'Lo de Jochi'

Si te encantó lo que realizó Tortas 'Lo de Jochi' durante este cumpleaños en Karibeña, no dudes en contactarte con ellos. Puedes encontrarlos en sus redes sociales de Facebook, Instagram y TikTok, donde exhiben cada uno de sus pasteles personalizados.

Tortas 'Lo de Jochi' en 16 Aniversario de radio Karibeña

El pasado viernes 23 de mayo de 2025, radio Karibeña celebró su 16 Aniversario a lo grande. Tortas 'Lo de Jochi' se hizo presente, deleitando al público con el espectacular pastel central que dejó un dulce e inolvidable recuerdo.

La impresionante torta de dos pisos se convirtió en el centro de todas las miradas en la mesa de celebración. El pastel, de base circular, presentaba un diseño exclusivo con los colores característicos de radio Karibeña.

El piso inferior exhibía un degradado que iba desde un azul intenso hasta un amarillo claro en la parte superior. Detalles de pequeñas perlas doradas junto a dos alfajores, adornaban la base, añadiendo un toque extra de dulzura.

El piso superior, de un amarillo intenso, lucía el logo de Karibeña, mientras que la cima estaba adornada con un topper personalizado que decía '16 aniversario', rodeado de varitas con estrellas y perlas doradas. Sin duda, esta espectacular torta no solo cautivó por su diseño, sino también por el exquisito sabor que deleitó a todos los asistentes.

De esta manera, Tortas 'Lo de Jochi' sorprendió con un espectacular pastel durante un cumpleaños celebrado en Karibeña. Sin duda alguna, este exquisito pastel hizo de este onomástico un momento inolvidable.