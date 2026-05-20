Mario Irivarren se habría sometido a un nuevo retoquito en el rostro: "Es la versión de John Travolta jalado"

Mario Irivarren se encuentran en medio de la polémica tras aquel ampay en Argentina y cómo ahora Onelia Molina ya lo habría superado con Kevin Díaz. Ahora, ha llamado la atención por sus retoquitos en el rostro que se habría realizado recientemente.

Los retoquitos de Mario Irivarren

Eduardo Pérez es un Cirujano Plástico y Estético que analizó el rostro de Mario Irivarren tras una reciente entrevista en un evento. Es así como empezó a analizar la barba del exchico reality.

"Cuando él ingreso a 'Combate' tenía muy poca barba y entradas, al día de hoy podría tener trasplante capilar, trasplante de barba. Si no tienes esa naturalidad, se te caen con los años y es complicado volver a trasplantar, entonces ¿Qué haces? yo entendería que te lo maquillas", declaró.

Así mismo, señaló que también tendría un cambio en su piel para que estén más hidratado, pero también de haberse realizado algún tratamiento donde tiene poca movilidad en sus gesto.

Su piel tiene una apariencia diferente, de repente se ha hecho algún tratamiento posible de bioestimuladores, hidratantes. Hace que la piel genere un poco más de lozanía, más firmeza. Veo su rostro con poca expresión, no le veo mucha movilidad como si fuera un mimo, bien seca, cuadrada y sin expresión.

Aunque señala que si aquel retoquito que se hizo no baja en unas semanas, ya podría haberse pasado de la mano con todos los tratamientos que se hace en su rostro.

"Puede que los tratamientos lo han inflamado que puede durar unas semanas, pero si queda así creo que se pasó de la mano", señaló el especialista.

¿Se parece a John Travolta, pero jalado?

En otro momento, el especialista señala que Mario Irivarren ha realizado cambios en su mentón en comparación a su rostro al inicio de los programas realitys y que su cara está muy artificial.