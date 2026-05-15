Mario Irivarren responde a rumores sobre Onelia Molina y Kevin Díaz: "No puedo controlar lo que digan"

Mario Irivarren decidió contestar a las especulaciones sobre un posible romance entre su expareja, Onelia Molina, y Kevin Díaz. Ambos chicos reality han llamado la atención en redes sociales por su cercanía en videos y publicaciones. El exintegrante de "Esto es Guerra" fue consultado al respecto y dio una contundente respuesta.

Mario Irivarren reacciones a rumores sobre Onelia y Kevin Díaz

Mario Irivarren fue consultado por los rumores que vinculan a su expareja, Onelia Molina, con Kevin Díaz. Como se sabe, la modelo arequipeña y el chico reality han llamado la atención en redes sociales por los videos que vienen grabando juntos, lo que ha generado comentarios sobre un posible romance.

Las cámaras de "América Hoy" abordaron al exchico reality para saber si estaba enterado de estas especulaciones. Sin embargo, Mario dejó claro que no suele estar pendiente de los temas de farándula y que muchas veces se entera de las noticias recién cuando las comentan en su pódcast.

"(¿Te ha llegado ese rumor de lo que se está especulando entre Onelia y Kevin?) Es que ustedes no me creen que de verdad yo no veo absolutamente nada de nada de temas mediáticos o de farándula. O sea, no lo veo en televisión, no lo tengo activado en mis redes sociales (Tocas farándula en tu podcast) Muchas veces me entero ahí", explicó.

Con esta respuesta, Mario dio a entender que no está siguiendo de cerca lo que ocurre con su expareja y que prefiere mantenerse alejado de los comentarios que circulan en redes. El exintegrante de "Esto es Guerra" también explicó que tomó esa postura por su tranquilidad. Para él, no tiene sentido desgastarse con cosas que no puede manejar.

"(¿Lo haces por tu tranquilidad, Mario?) Es lo mismo que le recomiendo a todo el mundo. Uno no puede controlar, yo no puedo controlar lo que digan de mí o lo que piensen de mí. Sí puedo controlar lo que yo siento o lo que yo quiero sentir", expresó.

Mario señaló que está enfocado en trabajar en sí mismo y en construir una vida que le haga sentir bien. Además, aseguró que está atravesando una etapa de aprendizaje y crecimiento personal.

"(¿En este momento de tu vida, te sientes en paz contigo mismo, en calma, encontrándote a ti mismo y disfrutando de ti mismo?) Estoy en una etapa en mi vida en la que siento que estoy sembrando las bases para vivir la vida que siempre he querido vivir. Estoy camino a ello. Me falta mucho, pero siento que voy por el camino", precisó.

No le incomoda vínculo de su mamá con Onelia Molina

Mario también fue consultado por la cercanía que existiría entre su mamá y Onelia Molina. Lejos de incomodarse, aseguró que no tiene problema si ambas desean mantener una amistad.

"(Onelia) Ella y mi madre tenían mucho cariño y si quieren conservar un vínculo, una amistad, o como lo quieren llamar, me parece perfecto. Si es así, no tengo ningún problema en realidad. Siento que tampoco sea un tema que estrictamente me incumba, pero me parece hasta bien", indicó.

Finalmente, Mario Irivarren reflexionó sobre los errores. El exchico reality aseguró que de las experiencias difíciles también se aprende.

"De los errores es donde uno más aprende. Es un facto de vida que nadie te puede negar. Es importante entender cómo y por qué las cosas, interiorizarlo y aprender de ellos", agregó.

En conclusión, Mario Irivarren prefirió no opinar directamente sobre los rumores que vinculan a Onelia Molina con Kevin Díaz y aseguró que no está pendiente de la farándula. El exchico reality dejó claro que hoy está enfocado en su tranquilidad, su crecimiento personal y en no desgastarse por cosas que no puede controlar. Además, afirmó que no le incomoda si su mamá mantiene una buena relación con Onelia.