Novia de Melcochita de 22 años no descarta tener un hijo con él: "Las posibilidades siempre están abiertas"

Melcochita sigue dando que hablar tras oficializar su relación con Heydi Amado, una joven de 22 años que antes vivía en la misma casa donde estaba el cómico junto a Monserrat Seminario. Ahora, la nueva pareja del artista sorprendió al hablar sobre la posibilidad de tener un hijo con él.

Heydi Amado no descarta tener un hijo con Melcochita

Melcochita volvió a estar en el centro de la farándula luego de oficializar su relación con Heydi Amado, una joven de 22 años que primero fue presentada como su 'enfermera'. Ahora, la pareja volvió a sorprender, pues la joven no descartó la posibilidad de tener un hijo con el cómico.

El tema fue comentado durante una entrevista en "Magaly TV, La Firme", donde Heydi respondió sin rodeos sobre su romance con Pablo Villanueva, quien está próximo a cumplir 90 años. Durante la conversación, el reportero del programa le preguntó directamente a Heydi si se imaginaba teniendo un hijo con Melcochita. La joven no cerró la puerta a esa posibilidad y dejó una respuesta que llamó la atención.

"Podrías tener un hijo de Melcocha", le preguntó el 'urraco'. Ante esto, Heydi respondió: "Sí lo hemos conversado. Las posibilidades siempre están abiertas, uno nunca sabe".

Sus palabras sorprendieron a muchos, sobre todo por la gran diferencia de edad que existe entre ambos. Sin embargo, la joven dejó claro que el tema ya fue conversado dentro de la relación.

"Le dije con miedo que estaba enamorado de ella, por su forma de ser. Pero yo pensaba que me iba a rechazar y me dijo: 'Yo también'", señaló el cómico. "La diferencia de edad está ahí. O sea no podemos ocultarlo. Es muy detallista, muy cariñoso. Si hay una inquietud o algo que queremos conversar, simpre lo conversamos. Siempre de por medio la comunicación y el respeto", acotó Heydi.

¿Cómo empezó su relación?

Heydi Amado también contó cómo nació su cercanía con Melcochita. Según explicó, al inicio todo empezó por trabajo, ya que ella lo atendía cuando vivía en la casa donde también estaba Monserrat Seminario.

"En la casa de ellos lo atendía, cuidaba de él... Estamos viviendo acá. Desde un inicio fue más que todo por trabajo. Cuando yo estaba en la casa de ellos, yo lo atendía y miraba por él", indicó.

La joven aseguró que su vínculo con el cómico fue creciendo con el tiempo. Aunque al principio solo lo cuidaba y estaba pendiente de él, luego ambos terminaron iniciando una relación sentimental.

Las imágenes que confirmaron el romance

Como se recuerda, el romance salió a la luz luego de que "Magaly TV, La Firme" difundiera imágenes de Melcochita y Heydi en una discoteca salsera. En el video, se veía al cómico tomándola de la mano mientras ella se recostaba sobre su pecho cerca de las 4:00 a. m.

En un inicio, Melcochita negó tener una relación con ella y aseguró que solo era su 'enfermera'. Sin embargo, después terminó presentándola públicamente como su enamorada.

Durante la entrevista con Magaly, fue consultado sobre el ampay y respondió enamorado. Melcochita también habló de su relación con Heydi y aseguró que ambos se entienden muy bien. Fiel a su estilo bromista, el cómico negó usar la "pastilla azul" y dijo que existe mucha conexión con su nueva pareja.

"Tengo que abrazarla cuando uno ama", dijo Melcochita sobre el ampay. "En todo nos comprendemos, hasta cuando estamos en la dimensión desconocida nos comprendemos. A veces estoy una hora en la dimensión desconocida", agregó.

Con esta frase, el artista dejó ver que se siente feliz y cómodo con esta nueva etapa sentimental. Pese a las críticas que han recibido desde que su romance salió a la luz, ambos se sienten tranquilos juntos.

En conclusión, Heydi Amado sorprendió al no descartar la posibilidad de tener un hijo con Melcochita, pese a la gran diferencia de edad entre ambos. La joven aseguró que ya conversaron el tema y que "las posibilidades siempre están abiertas". Mientras tanto, el cómico se muestra feliz con esta nueva relación, que sigue generando comentarios en la farándula peruana.