Melcochita es ampayado abrazando a joven amiga de Monserrat tras negar romance: "Ella saca mis remedios"

Luego de que Melcochita iniciara acciones legales contra Monserrat Seminario tras su separación, el reconocido cómico vuelve a estar en el centro de la polémica. Esta vez, el artista fue captado el último fin de semana en actitud cercana con una joven amiga de la madre de sus hijos, lo que ha despertado rumores de un posible nuevo romance.

Melcochita es captado abrazando a joven

Días atrás, Monserrat Seminario reveló que Melcochita ya estaría viviendo con una mujer mucho menor que él. Ahora, el programa 'Magaly TV: La Firme' difundió imágenes exclusivas en las que se ve al actor cómico acompañado de Heydi Amado Gálvez, una joven de 22 años.

En el reportaje, la joven aparece acompañando al sonero en distintas salidas e ingresando en varias ocasiones al nuevo departamento del artista. Sin embargo, Melcochita aseguró que la relación entre ambos sería únicamente de apoyo y cuidado debido a su avanzada edad.

"Por supuesto que a veces se queda. Tiene que hacerme mi comida y darme mis remedios que tengo que tomar. ¿Cómo voy a tener una relación, hermano? Tengo 90 años. Es como cuando pagas a una enfermera para que te cuide", comentó el cómico.

Por su parte, Heydi Amado también fue captada acompañando al sonero en una de sus presentaciones. Más tarde, ambos fueron vistos disfrutando de una salida nocturna en La Casa de la Salsa, donde él la abrazaba por la cintura mientras ella se apoyaba en su pecho.

Cuando fue abordada por la prensa, la joven explicó que su cercanía con Melcochita responde únicamente a motivos laborales.

"Es un tema de trabajo. Ustedes saben que es una persona mayor que necesita cuidados. (¿Eso demanda que te quedes a dormir ahí?) Es que una persona de esa edad necesita cuidado las 24 horas", declaró.

Monserrat Seminario afirma que joven era como su "hija"

En una conversación por chat difundida por el programa, Monserrat Seminario dejó entrever que Heydi Amado habría intervenido en su relación con Melcochita. Según contó, la joven era muy cercana a su familia y ella incluso la consideraba como una hija.

"Yo ya lo sabía. Ella vivía en mi departamento y yo le decía hija. (¿Desde cuándo sería su nuevo amor?) Desde que se fue de la casa, Pablo", declaró la madre de los hijos del cómico.

Asimismo, Seminario negó que la joven trabajara como enfermera de Pablo Villanueva y aseguró que actualmente ambos mantendrían una relación sentimental, pese a que ella le abrió las puertas de su hogar durante varios años.

"Ella no es enfermera, está como su mujer, no como su enfermera. Dos años ha vivido en mi casa con mi familia. Ella dormía en el cuarto con mis hijas", afirmó.

En conclusión, Melcochita vuelve a generar polémica tras ser captado con Heydi Amado, joven cercana a Monserrat Seminario. Aunque el cómico afirma que ella solo lo cuida y lo acompaña, las imágenes difundidas y las declaraciones de su expareja han despertado rumores de una relación sentimental.