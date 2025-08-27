Joven le dona un riñón a su novio, pero al mes él se casa con otra: "Me engañó con la enfermera"

Una increíble historia de desamor se ha viralizado en TikTok gracias a la creadora de contenido Soy Adilu (@soyadiilu). En uno de sus videos, relató el caso de una joven que, movida por el amor, decidió donar un riñón a su pareja. Lo que parecía un gesto noble terminó en traición, ya que el hombre la abandonó para casarse con otra.
Una traición tras una donación
El novio había sido diagnosticado con insuficiencia renal y la situación se tornaba crítica. Familiares y amigos de la muchacha le pidieron pensar bien su decisión, pero ella no dudó. "¿Cómo no hacerlo si se suponía que él era el amor de mi vida? Obviamente yo acepté", recordó la joven en medio del dolor.
Tras la cirugía, la relación parecía marchar con normalidad. Sin embargo, en pocas semanas todo cambió. La muchacha descubrió en la laptop de su pareja un correo de una joyería y pensó ingenuamente que vendría una propuesta de matrimonio. "Lo primero que pensé fue: me va a pedir matrimonio", comentó. Pero la sorpresa sería brutal.
Un amigo en común le reveló la verdad: su novio ya estaba comprometido con otra mujer. El golpe fue doble cuando comprobó que había sido bloqueada de sus redes y que la futura esposa de su ex era una enfermera que ambos conocieron durante el proceso de trasplante.
Novio quiso dar dinero en compensación
Al confrontar al joven, él no negó nada. Confesó que no había terminado la relación antes porque temía no recibir el riñón. Incluso ofreció compensarla con dinero: "Me dijo que me podía pagar 20,000 pesos... pero que si era comprensiva y lo podía esperar hasta después de la luna de miel, me podía dar un poco más".
La mujer rechazó la propuesta sin pensarlo. Para ella, lo que había hecho había sido un acto de amor genuino, no un negocio. Cerró la historia con una frase contundente que hoy resuena en redes: "Yo lo había hecho como un acto de amor, y que la vida y el karma se encargarían de darle a él su merecido".
De esta manera, la impactante historia rápidamente generó miles de reacciones en TikTok y otras redes. Muchos usuarios expresaron solidaridad con la joven, resaltando su valentía, mientras que otros condenaron la actitud del exnovio, calificándola como una de las traiciones más crueles conocidas.