Pamela Franco y Christian Cueva reaparecen juntos en Ecuador: "Nuestros momentos son únicos"

La cantante Pamela Franco y Christian Cueva han iniciado su relación sentimental de manera oficial desde finales de 2024. En los últimos días se especuló de una posible distanciamiento, pero parece que estarían más juntos que nunca.

¡Pamela Franco y Christian Cueva juntos!

Por medio de sus redes sociales, Pamela Franco sorprendió con su visita a Ecuador donde se tomó varias fotografías con su pareja Christian Cueva en una cancha de fútbol. Es así como la joven cantante también le dedicó algunas palabras de aliento y apoyo.

"Mi amorcito que bien se siente estar juntos, nuestros momentos son únicos, te amo mi vida. Que nadie apague tu luz. Te amo hasta el fin del mundo Christian Cueva", expresó Franco.

Después de unos minutos, el 'Aladino' compartió las fotografías donde su pareja le había etiquetado y correspondiéndole con más frases amorosas. Es así como expresa que nadie hará que los separen y lo mucho que ama a la cantante de cumbia.

"Y nadie la apagará mi amor, ni la tuya. Gracias por existir y estar en mi vida, te amo. Solo yo en tu corazón, te amo", agregó el futbolista.

Historias de Christian Cueva

Estas fotografías de ambos personajes juntos desmentiría que la relación estaría en la cuerda floja. La joven artista viajó a Ecuador para apoyar al pelotero en un partido que diputaba en su club Emelec, donde incluso posó con otras parejas de los futbolistas.

Niegan su separación

Hace unos días, se creía que la relación de Pamela Franco y Christian Cueva estaría pasando por malos momentos debido a que la cantante ni el pelotero subían fotos juntos como antes dedicándose frases románticas. Esto inició debido a que el 'Aladino' habría estado aparentemente en una fiesta en Ecuador durante 18 horas, pero él lo negó.

De igual forma, la cantante afirmó que su relación estaba muy bien con el pelotero y que por el momento no ha podido visitarlo debido a el trabajo que tiene con su orquesta por todo el Perú, pero que muy pronto iría a visitarlo y publicar fotos con él para así desmentir los rumores.

Es así como el domingo 24 de agosto, la artista Pamela Franco viajó a Ecuador para reencontrarse nuevamente con Christian Cueva y decidió compartir fotografías de ambos juntos. La pareja se luce más feliz que nunca, muy enamorados y dedicándose bellos mensajes con mucho amor negando así toda especulación de distanciamiento.