Marisol rompe en llanto al saber que Leslie Shaw la llamó 'traicionera': "No conoce la cumbia"

Marisol y Leslie Shaw se han visto enfrentadas en una batalla pública desde hace varias semanas, luego de que la rubia criticó el videoclip que grabó junto a la faraona. Esta vez, Marisol habló sobre la ruptura de su amistad con Leslie y le deseó lo mejor, pero no pudo evitar el llanto al tocar el tema.

Marisol llora al hablar de Leslie Shaw

La intérprete de La Escobita se presentó en El Reventonazo de la Chola y por primera vez habló abiertamente sobre su enfrentamiento con Leslie. La cantante de cumbia consideró que no sabe si hizo bien en defenderse de los ataques de la rubia, pero dejó en claro que no permitirá que nadie minimice su talento.

"No sé si hice bien o no (en responder a Leslie Shaw), pero me canso de que traten de pisotear mi carrera porque tengo una familia, tengo dos hijos por los que vengo luchando, porque tengo un hijo que aún tiene 14 años", indicó.

Sin embargo, el momento más duro de la entrevista fue cuando Marisol escuchó las recientes declaraciones que Leslie dio en una radio local, donde se burlaba de ella y aseguró que era una traicionera. La cantante de cumbia dijo que espera que todo el problema se aclare en algún momento.

"Ojalá con el tiempo se esclarezca la verdad de todo lo que se me viene diciendo y ojalá encuentre su camino. No le guardo rencor, yo la respeto, respeto su trabajo y que le vaya bien , que siga grabando, es una chica trabajadora", dijo.

Marisol lanza un nuevo tema: ¿Indirecta?

En otro momento de la entrevista, la faraona de la cumbia anunció que próximamente lanzará un nuevo tema llamado Mala amiga. Aunque se negó a confirmar si era una indirecta para Leslie, aseguró que es una composición de su amigo Carlos Rincón.

"Es dedicada para todas esas malas amigas y estamos próximos a su lanzamiento. Hemos hecho un feat con alguien que quiero y respeto hace muchos años, sé que es una persona trabajadora y talentosa. Decidimos grabar con esta persona y ha salido muy bonito", agregó.

Finalmente, Marisol indicó que posiblemente Leslie se haya visto involucrada en problemas al ingresar a la cumbia, ya que no conoce cómo funciona el ambiente artístico en el Perú, el cual es muy diferente al que estaba acostumbrada en el extranjero. "Ella quizá habla por ignorancia" , sentenció.

De esta manera, Marisol dejó en claro que, pese a las diferencias con Leslie Shaw, no guarda resentimiento y espera que todo se aclare con el tiempo. La cantante reafirmó su compromiso con la cumbia y adelantó que pronto estrenará su nuevo tema Mala amiga.